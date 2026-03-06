Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Refoyo, finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León

El autor zamorano ha sido seleccionado por su última novela "Los restos"

David Refoyo con su última novela.

David Refoyo con su última novela. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

El autor David Refoyoes uno de los diez finalistas del XXIII Premio de la Crítica de Castilla y León, un galardón que reconoce la excelencia de obras publicadas por escritores vinculados a la comunidad durante el último año y que convocada el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

El escritor ha sido elegido por su novela "Los restos", un texto se mezclan los recuerdos del protagonista quien abandona Oslo por cumplir la última voluntad de su abuelo, ser enterrado en su pueblo.

Refoyo ya ha sido finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León en la edición de 2021 con su poemario "El fondo del cubo".

Seleccionados

En esta ocasión el zamorano ha sido elegido junto a María Ángeles Álvarez, Luis Artigue, Fernando Conde , Cristina Fanjul, Rodrigo Martín Noriega, José Luis Puerto , Benjamín G. Rosado, Sonsoles Sánchez-Reyes y Rut Sanz Montaña. Los títulos seleccionados abarcan desde narrativa, ensayo, poesía y teatro escritos por autores con una trayectoria consolidada como nuevas voces.

Fallo

El jurado, compuesto por críticos literarios, docentes universitarios y periodistas especializados en cultura, se reunirá el 27 de marzo en el Palacio de la Isla de Burgos para deliberar y anunciar la obra ganadora.

