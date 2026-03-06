La brecha salarial en Castilla y León: "las mujeres cobran hasta 5.000 euros menos que los hombres"

"La brecha salarial en Castilla y León ronda el 15% y el 16%, lo que supone unos 5.000 euros menos en mujeres que hombres. Esto se traduciría en dos o tres meses trabajando gratis". Bajo el himno del 'Bella ciao', Ariana Huerga, secretaria de igualdad y de juventud de Comisiones Obreras, lanza unos datos que "demuestran que las desigualdades siguen teniendo unas cifras muy claras", señala.

Ariana Huerga, secretaria de igualdad y de juventud de Comisiones Obreras. / Alejandra Bonel García

La Plaza de Alemania ha servido como punto de encuentro para UGT y Comisiones Obreras, quienes salen a las calles a reivindicar sus derechos: "Lo que vamos a reivindicar es el Día Internacional de la Mujer, una jornada que nace históricamente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un apellido que, sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, no podemos dejar pasar por alto", explica la joven.

Según Conchi Trufero, secretaria de igualdad de la federación de servicios públicos de UGT Castilla y León, "las estadísticas del 2025 reflejan que en la provincia de Zamora hay una población activa de 40.165 hombres frente a 35.288 mujeres; en lo que a población ocupada se refiere, nos encontramos con 40.165 hombres frente a 35.288 mujeres; con respecto a la tasa de actividad de Zamora se presenta una brecha de género del 7,24%; el paro, ha disminuido del 0,11%; en la tasa de empleo, Zamora presenta una brecha de género a favor de los hombres del 6,53%. En la Seguridad Social, según los últimos datos disponibles, están afiliados 32.635 hombres frente a 28.811 mujeres", explica Trufero. Además, la secretaria de igualdad ha añadido que, "si estos datos los llevamos a la brecha de género, lo más preocupante en Zamora es que hay una media de ganancia anual de las mujeres de 21.108 euros al año frente a una media de 24.405 euros respecto a los hombres, una diferencia en valores absolutos de 3.297 euros y una brecha salarial del 13,51%", detalla.

"Afortunadamente, gracias a la labor de muchas asociaciones y de muchas políticas que han favorecido la empleabilidad de las mujeres en este país y, sobre todo, en Castilla y León, podemos decir que vamos reduciendo la brecha de género, nos cuesta muchísimo trabajo, pero la vamos reduciendo. Aun así todavía hay muchísimos factores que inciden en que las mujeres sigamos saliendo mucho más del mercado laboral, como que nos sigamos haciendo cargo de los de trabajos de cuidados, que además, es el gran causante de esa brecha de género", explica Trufero.

Según ha señalado, "la idea es avanzar en la corresponsabilidad para que las mujeres podamos desarrollar una carrera profesional, podamos incidir en que las empresas paguen unos salarios dignos tanto a hombres como mujeres, que no se utilicen los complementos salariales para discriminar en esa brecha salarial y la idea es seguir trabajando para que al final esa brecha de género se reduzca en lo máximo posible".

Una situación que "sobre todo afecta a las mujeres jóvenes", indica Huerga: "Somos la generación más formada con casi un 32% de estudios superiores frente al 25% de los hombres y, aun así, seguimos encontrando más precariedad y menos oportunidades laborales. Es cierto que en Zamora hay un problema general de falta de ofertas laborables, pero, en lo relativo a Castilla y León, los datos no mejoran".

El mensaje es claro: "Tenemos que implicar más a los hombres a que pidan también medidas de conciliación, de corresponsabilidad, porque también el cuidado es cosa de ellos. Está muy bien que nosotras cuidemos, pero también tienen que empezar ellos a creérselo y a cuidar, que no lo vean como una obligación, lo tienen que ver como un derecho", sentencia Huerga.