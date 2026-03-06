6,5 millones para turismo en Zamora: Corredor del Duero y Sanabria

El Ministerio del ramo publicó este jueves las cantidades que corresponden a la provincia tras los nuevos criterios aprobados por la Conferencia de Turismo. Así, al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Corredor del Duero, del Patronato de Turismo se le asignan 4,8 millones de euros y al de Sanabria (Diputación), 1,7 millones. Ambos suman 6,5 millones.

Además hay una partida de prácticamente 400.000 euros para la actuación de cohesión de destinos turísticos de las nueve provincias de Castilla y León. n