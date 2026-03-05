Las zamoranas que se cuelan junto a Greta Thunberg, Malala o Clara Campoamor en el calendario de mujeres activistas

¿Qué día es hoy en el calendario de mujeres activistas? Este jueves se celebra el nacimiento de la primera burgalesa licenciada en Medicina, el viernes el de una maestra palestina que trabaja con niños traumatizados por la violencia, el sábado de una activista de la salud pública en Argentina y el domingo, cómo no, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres establecido desde el año 1910. Y así, hasta 365 motivos distintos de celebración tiene el calendario de 2026 con el que el Sinditado de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza fomenta la coeducación y la igualdad desde las aulas.

La presentación del calendario, como uno de los actos previos a la celebración del 8M, ha tenido lugar este jueves en el salón de actos del centro cultural de la Alhóndiga y ha permitido descubrir que junto a iconos del activismo como Greta Thunberg, en materia medioambiental; Clara Campoamor en sufragio femenino y derechos civiles; Simone de Beauvoir en pensamiento, filosofía y activismo femenino; o Malala Yousafzai, como la premio Nobel de la Paz más joven de la historia; también hay zamoranas que se han colado, por méritos propios, en ese almanaque.

Se trata de un calendario que se complementa con unas maletas viajeras, se reparte gratuitamente y sirve para trabajar en las aulas la coeducación y la iguadad entre mujeres y hombres desde la infancia. Junto a ese calendario y los materiales docentes complementarios editados a nivel nacional por esa organización sindical del profesorado, en Zamora se han presentado también unos marcapáginas elaborados por STE Zamora en colaboración con el Ayuntamiento en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Presentación pública en Zamora del calendario de mujeres activistas de 2026. / José Luis Fernández

Entre las zamoranas que se han incluido, se reserva un espacio preferente, con ilustración incluida en el mes de junio a la maestra y pedagoga de Moraleja del Vino, Justa Freire. A esa activista en el campo de la educación a la que se despojó del nombre de una calle en Madrid para reponer el de un propagandista del franquismo en la Guerra Civil, no sólo se le ilustra en ese mes dedicado específicamente a la educación, sino que también se le reserva día propio el 4 de agosto, cuando nació en 1896 y fecha en la que comparte santoral apócrifo con la influencer malagueña Laura Baena, que trabaja en pro de la conciliación familiar y laboral.

Justa Freire no es la única zamorana que se puede encontrar pasando los días de ese calendario del activismo femenino. En el mes de junio también se celebra el día 26 el nacimiento de la jugadora zamorana de fútbol Lara Morín, ligada actualmente al River y que rompió techos de cristal en el mundo del balompié y fue defensora de las primeras niñas que jugaron al fútbol.

En el calendario también tienen su hueco la portavoz de la Coordinadora Feminista de Zamora, Lola Estévez, o la activista política que fue víctima de la represión franquista Palmira San Juan Barbero, nacida en Moral de Sayago el 19 de enero de 1919.

Son solo algunos nombres de un almanaque que, según ha recordado a los periodistas antes de la presentación pública la maestra y pedagoga de STE Zamora Ana María Miguel, es un "calendario coeducativo" que en años anteriores ha estado dedicado monográficamente a las mujeres en el teatro, en la música o en el arte y que en esta edición pone el foco en las mujeres activistas. A través de él se puede "trabajar la igualdad y los valores coeducativos en los centros" en las distintas etapas educativas, desde Infantil a Primaria, Secundaria, Bachillerato o incluso entre las personas que estudian en centros de adultos.

Un calendario que recuerda que, más allá del 8M, hay otros 364 días del año en los que trabajar por la igualdad.