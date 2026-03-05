Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España envía un buque a ChiprePrecio de la gasolina en ZamoraRobos en AlmeidaConflicto en Oriente Medio, en directo
instagramlinkedin

Usuarios del AVE de Zamora entregan sus quejas y se concentran este viernes

La ausencia de tren madrugador y los constantes retrasos, entre sus reivindicaciones

Los viajeros de primera hora volvieron a sufrir una demora de 50 minutos del tren a Madrid.

Los viajeros de primera hora volvieron a sufrir una demora de 50 minutos del tren a Madrid. / Cedida

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Los usuarios frecuentes del AVE de Zamora han convocado una concentración para este viernes a las 16.30 horas frente a la Subdelegación del Gobierno de Zamora con el fin de presentar las quejas por los continuos retrasos que tienen los trenes a Madrid especialmente el de primera hora de la mañana que es el más utilizado por motivos laborales.

Este jueves ha sido un nuevo día de retraso en el primer tren que llega a Madrid, explicaron los viajeros. Concretamente 50 minutos de demora. "Renfe no nos ha dado ninguna información, nada. En la aplicación de Adif se indica que es por una avería entre Ourense y bifurcación Coto da Torre. Una incidencia que si fuera puntual no sería un problema pero el día que no es una cosa es otra", señala uno de los zamoranos afectados.

"Estamos convocando una reunión urgente de la mesa de trabajo para la semana que viene, y a esta reunión queremos invitar a nuestros representantes en Congreso y Senado para que den explicaciones de por qué no están haciendo nada por solucionar esto. Somos unas 150 familias a las que le peligra el trabajo y que si sigue así o nos despiden o tendremos que irnos de Zamora", relata uno de los implicados en el problema.

Noticias relacionadas y más

"Ciento cincuenta y muchísimas más que podríamos ser con un servicio funcional y más temprano. Conocemos a mucha gente que no viene a vivir a Zamora por la falta de tren madrugador y las incidencias constantes de la línea que impiden el cambio a la mayoría.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abascal en Zamora: 'Quieren otros cuatro años para seguir estafando
  2. El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
  3. Más de un año de espera a su plaza de minusválido en un pueblo de Zamora...y encima no le dejan poner conos
  4. Las raíces zamoranas de Santiago Abascal: 'Uno de mis bisabuelos nació en Zamora
  5. Enzo, el zamorano de 5 años con una enfermedad ultrarrara que padece una persona cada dos millones: así es su día a día
  6. Zamora da el último adiós a Jose Ángel Rivera de las Heras, el cura del Patrimonio
  7. Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora
  8. Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras

Ars Textum: "Durante tres días, Zamora se convertirá así en la capital ibérica de la creatividad y de la artesanía”

Ars Textum: "Durante tres días, Zamora se convertirá así en la capital ibérica de la creatividad y de la artesanía”

Éxito de participación del II Curso de Iniciación al Árbol genealógico de ZamorArte

Éxito de participación del II Curso de Iniciación al Árbol genealógico de ZamorArte

El IES Río Duero incorpora a sus talleres un vehículo de última generación cedido por Renault

El IES Río Duero incorpora a sus talleres un vehículo de última generación cedido por Renault

8-M: "Lo que queremos es que la gente indague en la raíz del problema y que sea eso lo que se ataque"

8-M: "Lo que queremos es que la gente indague en la raíz del problema y que sea eso lo que se ataque"

El tren de los 80 llegará a Zamora el 14 de marzo

El tren de los 80 llegará a Zamora el 14 de marzo

Las zamoranas que se cuelan junto a Greta Thunberg, Malala o Clara Campoamor en el calendario de mujeres activistas

Las zamoranas que se cuelan junto a Greta Thunberg, Malala o Clara Campoamor en el calendario de mujeres activistas

130 alumnos inscritos en los cursos gratuitos de la Diputación de Zamora

130 alumnos inscritos en los cursos gratuitos de la Diputación de Zamora

Más de cinco mil empleados de la Junta en Zamora eligen a cien delegados sindicales

Más de cinco mil empleados de la Junta en Zamora eligen a cien delegados sindicales
Tracking Pixel Contents