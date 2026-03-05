Usuarios del AVE de Zamora entregan sus quejas y se concentran este viernes

Los usuarios frecuentes del AVE de Zamora han convocado una concentración para este viernes a las 16.30 horas frente a la Subdelegación del Gobierno de Zamora con el fin de presentar las quejas por los continuos retrasos que tienen los trenes a Madrid especialmente el de primera hora de la mañana que es el más utilizado por motivos laborales.

Este jueves ha sido un nuevo día de retraso en el primer tren que llega a Madrid, explicaron los viajeros. Concretamente 50 minutos de demora. "Renfe no nos ha dado ninguna información, nada. En la aplicación de Adif se indica que es por una avería entre Ourense y bifurcación Coto da Torre. Una incidencia que si fuera puntual no sería un problema pero el día que no es una cosa es otra", señala uno de los zamoranos afectados.

"Estamos convocando una reunión urgente de la mesa de trabajo para la semana que viene, y a esta reunión queremos invitar a nuestros representantes en Congreso y Senado para que den explicaciones de por qué no están haciendo nada por solucionar esto. Somos unas 150 familias a las que le peligra el trabajo y que si sigue así o nos despiden o tendremos que irnos de Zamora", relata uno de los implicados en el problema.

"Ciento cincuenta y muchísimas más que podríamos ser con un servicio funcional y más temprano. Conocemos a mucha gente que no viene a vivir a Zamora por la falta de tren madrugador y las incidencias constantes de la línea que impiden el cambio a la mayoría.