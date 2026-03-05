El tren de los 80 llegará a Zamora el 14 de marzo

La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (AAFM), en colaboración con Alsa, realizará el próximo sábado, 14 de marzo, un viaje especial desde Madrid hasta Zamora a bordo de su histórico “Tren de los 80”, bajo la denominación de “Ribera del Duero”. Esta circulación forma parte del calendario anual de trenes históricos de la entidad y permitirá a los viajeros recorrer la línea clásica hacia tierras zamoranas en material representativo de la década de 1980.

Como complemento a la llegada del tren a la capital zamorana, y ya por la tarde, la Asociación ha programado una excursión especial entre Zamora y Carbajales de Alba, abierta a todo el público, que permitirá disfrutar de uno de los tramos más espectaculares de la línea hacia Galicia.

La salida de esta circulación adicional tendrá lugar desde la estación de Zamora a las 16.15 horas. Tras abandonar la ciudad, el tren atravesará el bosque de Valorio y el arroyo de Valderrey, separándose del trazado de la línea de alta velocidad y adentrándose en el paisaje cerealista de la comarca de Tierra del Pan.

El momento culminante del recorrido llegará con el paso sobre el embalse de Ricobayo a través del emblemático Viaducto de Martín Gil, una de las grandes obras de la ingeniería ferroviaria española, proyectada por Francisco Martín Gil y construida entre las décadas de 1930 y 1940. Con una luz libre de 192,4 metros, fue en su momento el mayor viaducto de arco de hormigón del mundo.

El trayecto concluirá en la estación de Carbajales de Alba, inaugurada en 1952 y ejemplo representativo de arquitectura ferroviaria de montaña. Tras las maniobras de inversión de marcha, el tren regresará a Zamora, con llegada prevista a las 17.30 horas.

Los billetes para la excursión Zamora–Carbajales de Alba pueden adquirirse desde 14,95 euros (socios de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, 20 % de descuento) a través de la web de Alsa y en el local social de la Asociación, que tiene también la información en su web.

El “Tren de los 80”: un proyecto de recuperación patrimonial

La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que reúne a personas interesadas en el ámbito ferroviario. Fue fundada en 1946 y declarada de Utilidad Pública por el Ayuntamiento de Madrid en 1988.

Entre sus fines, se dedica a la conservación y restauración de bienes del patrimonio histórico ferroviario a través del trabajo voluntario de los socios y la colaboración de trabajadores y empresas ferroviarias. Los trenes, una vez en estado de circulación, son puestos en valor de cara a la sociedad a través de la organización de viajes especiales.

También son utilizados ocasionalmente en el rodaje de películas -como “Julieta”, de Pedro Almodóvar- o spots de publicidad, lo que ayuda a su mantenimiento.

Entre su colección se encuentra el denominado como el “Tren de los 80” que participará en este viaje. Se trata de una composición formada por varios coches de viajeros construidos en la década de 1980 -en pleno esfuerzo modernizador de Renfe antes de la llegada de la alta velocidad- y que incluyen coches salón, coches de departamentos, coches literas o un coche-camas, todos ellos pintados en colores azul y amarillo o marrón y crema.