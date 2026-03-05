Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate en CorralesCierre de inscripciones para FromagoEspañoles salen de IránConflicto en Oriente Medio, en directo
instagramlinkedin

Contratos

Sale a licitación el contrato para el servicio de recogida de cartón y envases ligeros en la provincia de Zamora

El presupuesto del contrato es de más de tres millones con una duración de cuatro años

Asamblea del Consorcio Provincial de Residuos.

Asamblea del Consorcio Provincial de Residuos. / Cedida

Leticia Galende

3.020.487 euros es el valor estimado del contrato (IVA incluido) para hacerse cargo del servicio de recogida selectiva de los contenedores de envases de papel-cartón y envases ligeros multimateriales en la provincia de Zamora (excluida la capital) y del servicio de recogida puerta a puerta de cartón comercial en los municipios de Toro y Benavente. Las empresas interesadas en la gestión de este servicio pueden presentar sus ofertas hasta la medianoche del día 4 de abril.

El plazo de duración del contrato se iniciará coincidiendo con la finalización del contrato vigente (previsto para el 30 de mayo), o bien si eso no fuera posible por ser posterior, al día siguiente de la formalización del contrato y finalizará transcurridos los cuatro años de duración o en su caso de las posibles prórrogas.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que la Asamblea General del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia, presidida por el vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora, Ramiro Silva, aprobó por unanimidad en marzo del pasado año la prórroga desde el 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026 del contrato del servicio de recogida de envases de papel cartón y envases ligeros y recogida puerta a puerta de cartón comercial en la provincia de Zamora por el periodo de un año a la UTE Selectiva Zamora (Onet Iberia Soluciones S.A.U. y Urbaser S.A.) por un importe de 517.396 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents