El reto de convencer a otra generación: estas son las propuestas de PP, PSOE y Vox para los jóvenes

El PP plantea una estrategia orientada a favorecer la emancipación y el empleo juvenil como pilares para fijar población joven en la comunidad. Entre sus propuestas figura ampliar deducciones fiscales autonómicas para jóvenes. El programa popular contempla ayudas específicas de alquiler para menores de 35 años y líneas de apoyo a la compra de vivienda, así como incentivos para la rehabilitación en pequeños municipios. También apuesta por facilitar el acceso al crédito y reforzar programas de garantía juvenil.

Identifican la salud mental como una problemática para la generación presente y por ello garantizan el acceso rápido a profesionales, asegurando el apoyo profesional tanto en centros de salud como en entornos educativos. También prometen que se desarrollarán programas de prevención y sensibilización para evitar la aparición de este tipo de problemas, fomentarán de igual forma herramientas para la gestión del estrés y de la ansiedad en esta etapa vital.

En el ámbito laboral, proponen impulsar la formación profesional adaptada al tejido productivo de Castilla y León, reforzar la FP Dual y mejorar la conexión entre empresas y centros educativos. El objetivo es adecuar la cualificación a sectores estratégicos como industria, agroalimentación y nuevas tecnologías. El PP incluye además medidas de apoyo al emprendimiento joven mediante ayudas a autónomos, simplificación administrativa y asesoramiento especializado. También plantea programas para el retorno del talento joven que emigró fuera de la comunidad. La digitalización, el impulso a sectores innovadores y el apoyo a la conciliación completan su propuesta para mejorar las oportunidades de los jóvenes.

PSOE

El PSOE centra su propuesta juvenil en garantizar empleo digno, acceso a vivienda y fortalecimiento de servicios públicos. Considera prioritario frenar la emigración juvenil mediante oportunidades laborales estables y políticas públicas activas. El programa incluye planes específicos de empleo joven, con incentivos a la contratación indefinida y apoyo a sectores emergentes. Abogan por la creación de una plataforma digital de talento joven que actuará como un punto de encuentro con las empresas. Bonificarán parte de las cotizaciones a cargo de la empresa de los contratos de trabajo para jóvenes de entre 16 y 30 años de municipios de menos de 5.000 habitantes.

Buscan consolidar contratos de primer empleo con una formación dual bonificada al 100%. Para apoyar a la juventud que desea incorporarse al sector primario, pondrán en marcha un programa de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos que ofrecerá un acompañamiento integral. Asimismo, apuestan por reforzar las FP y las universidades vinculadas a la innovación y la transición ecológica. En vivienda, promueven el alquiler asequible para jóvenes con ayudas a la emancipación, así como la rehabilitación de vivienda en zonas rurales. El programa socialista recoge medidas para facilitar el emprendimiento juvenil, con líneas de financiación y asesoramiento, así como políticas específicas en el medio rural. Además, quieren reforzar el transporte, la cultura y la conectividad digital, incidiendo en la salud mental juvenil, la educación afectivo-sexual, la prevención de la ludopatía y la creación de entornos seguros que forman parte de la responsabilidad del gobierno.

Vox

A través de su programa electora, Vox propone vincular las políticas juveniles a la creación de empleo y al apoyo a la familia como núcleo de arraigo poblacional. Su texto plantea incentivos fiscales para jóvenes trabajadores y emprendedores, especialmente en zonas rurales. Para la agrupación, la emigración juvenil está vinculada con la estabilidad educativa, ya que desde el partido afirman que "a día de hoy no se garantiza la neutralidad política, religiosa o cultural en las aulas".

Entre sus medidas también figura la reducción de cargas administrativas para facilitar el autoempleo juvenil y el impulso a la formación orientada al mercado laboral. Una propuesta que se apoyaría de la defensa del fortalecimiento de la conexión entre empresa y formación profesional. En materia de vivienda, VOX propone ayudas a jóvenes para la adquisición o rehabilitación en municipios con pérdida de población, considerando, eso sí, que la propiedad "es un elemento clave para el arraigo".

El programa incluye incentivos vinculados a la natalidad y el apoyo a jóvenes familias como parte de su estrategia demográfica. Asimismo, apuesta por priorizar el acceso de jóvenes castellanoleoneses a programas y ayudas autonómicas. La reducción fiscal, el apoyo al emprendimiento y el refuerzo de oportunidades laborales constituyen los ejes de su propuesta dirigida a la juventud en Castilla y León.