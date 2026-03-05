El PSOE aboga por un cambio del modelo productivo: "Hay que transformar lo que se produce en Zamora para que quede la riqueza"

El candidato socialista Iñaki Gómez, cabeza de lista a las elecciones autonómicas por Zamora, acompañado por sus compañeros Javier García y Agustina Martín Viñas, y el secretario provincial, Antidio Fagúndez apuesta por la potenciación de la industria agroalimentaria como la única forma de que la provincia logre quedarse con la riqueza de las producciones del sector primario, en lugar de heredar solo los perjuicios, como las plantas de biogás.

"Tenemos municipios muy, muy extensos, 248 en total, con una gran superficie y muy pocos habitantes. Y entonces toma sentido que vengan muchos industriales a instalar macrogranjas, pero con una salvedad muy grave, que es donde tenemos que atajar ese cambio en el modelo productivo, porque nosotros aquí criamos el ganado, pero donde está la riqueza es en la transformación de ese producto, que no se hace aquí, sino que aquí solo queda el residuo que genera el ganado".

El producto "donde está la mano de obra y la riqueza, se va a otras comunidades autónomas, como Cataluña. Y nosotros nos quedamos con el residuo que generan las macrogranjas y entonces toma sentido que tengamos que hacer un tratamiento de esos residuos. Y entonces llega un aluvión de proyectos de macroplantas, que nos dicen de biogás y otros, y entonces tenemos que suministrar esas macroplantas con residuos venidos no solo de ese autoconsumo, de esas industrias, sino que traemos, acaparamos residuos de otras zonas".

Otra consecuencia es que "tenemos la fotovoltaica invasora, porque claro, como no tenemos habitantes, entonces uno tiende a pensar que igual esto todo no es casual, sino que toma mucho sentido las palabras que escuchábamos hace bien poco de gente como Elon Musk, que dice que esa zona despoblada de España que se llama Castilla y León, debería ser la fuente de energía del planeta. Y uno ya no sabe qué pensar. Uno dice, pues es que a lo mejor todo esto viene muy dirigido".

Iñaki Gómez, señaló que "obviamente me opongo. Porque tenemos el poder transformador de la industria agroalimentaria. Tenemos productos imponentes, reconocidos en todo el mundo, que tenemos que potenciar absolutamente, y tenemos también el poder transformador del voto. Y eso es lo que le pedimos a los zamoranos y a las zamoranas, que ahí el poder más grande que tienen es la papeleta, el voto, porque podemos seguir igual y acabar convertidos en la fuente de energía del planeta, como quieren algunos, o podemos tratar de cambiar nuestro futuro".

Gómez propuso la creación de un Instituto Tecnológico de la Industria Agroalimentaria para potenciar un sector clave en la lucha contra la despoblación y para evitar la marcha de jóvenes formados a vivir a otras tierras.

Pequeñas empresas

Javier García Martín, por su parte, criticó la medida del candidato popular Mañueco de dar 150 euros para los gimnasios, que entre otras cosas, "no van a llegar a la gente que vive en los pueblos, que no tiene acceso a esos servicios y que están más preocupados de las listas de espera sanitarias, dónde poder estudiar, los gastos de desplazamiento, y las rutas de autobús que no existen.

Frene a ese modelo "populista" contrapuso en socialista, que pasa por crear una verdadera oficina Relevacyl, bien dotada y que no sea una mera plataforma de inscripción, sino de asesoramiento y ayuda para poner en contacto a personas que dejan un negocio y gente con ganas de tomar el relevo, con el modelo de la oficina de relevo generacional del Ayuntamiento de Zamora.

Las empresas agroalimentarias del medio rural son "muy pequeñas, producen todo lo que pueden y que todo lo que producen lo venden. Hay que dar un impulso para que esas empresas puedan crecer, para que puedan aumentar su capacidad productiva, facilitando su financiación, la inversión en maquinaria, en contratación de nuevas personas" además de la cuota cero de autónomos que ya anunció el candidato autonómico, Carlos Martínez.

El periplo socialista continuó con una visita a la industria de Molendum en Coreses y al propio pueblo, y por la tarde en Tierra de Campos y Villalpando.

Para terminar la jornada, el PSOE organizó en la capital una tertulia política, con Adrián Barbón, presidente de Asturias , junto a Demetrio Madrid, expresidente de Castilla y León y otros históricos del PSOE en Zamora.