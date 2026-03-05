Tras la 'primavera' llega la tormenta

Tras una serie de jornadas con temperaturas suaves y cielos más propios de la primavera que del final del invierno, este jueves los habitantes de la provincia de Zamora han escuchado los primeros truenos de la temporada, síntoma de un cambio en las condiciones meteorológicas que deja atrás varios días de ambiente templado.

El avance de una borrasca sobre Castilla y León ha traído nubosidad creciente y un aumento de la inestabilidad en el ambiente, que ha derivado en chubascos y tormentas aisladas durante la tarde y la noche en distintas zonas de la provincia. Según la predicción meteorológica, estos fenómenos van acompañados de un descenso ligero de las temperaturas máximas respecto a los días previos, aunque los valores siguen siendo suaves para la época.

El tiempo lo siguientes días en Zamora / Cedida

Las jornadas anteriores registraron temperaturas máximas cercanas a los 17 °C, con registros que dieron sensación de un anticipo primaveral inusual para principios de marzo en Zamora. Sin embargo, la llegada de aire más frío en altura y la interacción con la humedad han propiciado la formación de nubes de tormenta, que se han dejado sentir con truenos y una mayor actividad eléctrica en el cielo zamorano.

Un proceso normal

Los meteorólogos señalan que este tipo de situación es habitual en los cambios de estación, cuando las masas de aire cálido que caracterizan los días primaverales entran en contacto con frentes más fríos que resisten del invierno, generando así tormentas y precipitaciones dispersas. En los próximos días se espera una alternancia de intervalos de lluvia con momentos de cielos más despejados, aunque las temperaturas tenderán a estabilizarse progresivamente.