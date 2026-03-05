"Prevenir es vivir", jornadas de Infosalud de Zamora para este marzo

Las Jornadas Infosalud de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora ya tienen preparada una nueva entrega para la semana después de las elecciones, con dos charlas que llevan como título genérico "Prevenir es vivir".

Con la colaboración del Hospital Recoletas y la Diputación de Zamora, las jornadas de la Fundación abordarán el lema desde dos puntos de vista diferentes, el de la Geriatría y el de la salud cardiovascular, los días 17 y 18 de marzo en el paraninfo del Colegio Universitario a partir de las 20.00 horas.

La primera jornada, el martes 17, tiene como protagonista a Guzmán Tamame, que es el responsable de Geriatría del Hospital Recoletas Salud de Zamora. El doctor ha titulado su charla "Vivir más y mejor: el valor de la Geriatría".

Con más del 32% de su población por encima de los 65 años, Zamora encabeza la lista de provincias más envejecidas de España, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En este contexto, el Hospital Recoletas Salud Zamora se ha convertido en un referente en atención geriátrica avanzada gracias a un servicio especializado que ofrece una atención integral y personalizada a los mayores.

Guzmán Tamame, geriatra del Hospital Recoletas Zamora / JOSE LUIS FERNANDEZ

Al día siguiente el ponente será el doctor José Luis Santos, responsable de Cardiología del Hospital Recoletas Salud Zamora. "El riesgo cardiovascular, ese clásico" es el título de la conferencia del cardiólogo. Ha sido uno de los promotores del proyecto Pulso Vital para la detección precoz de la fibrilación auricular, asociada a más de un tercio de los ictus.

Además es activista de la prevención del riesgo cardiovascular, ya que actualmente hay tratamientos que se pueden utilizar a diario para prevenir riesgos cardiovasculares. La prevención de hábitos saludables y adoptar un modo de vida que evite el colesterol son dos conceptos básicos para cuidar evitar infartos.