Precios desbocados y más demanda en gasolineras de Zamora por el conflicto de Irán

Las consecuencias del conflicto de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz que da salida a la mayor parte del crudo de los países petroleros árabes está dejando ver también sus repercusiones en Zamora, a seis mil kilómetros de ese lugar. De hecho, la repercusión se ha empezado a notar mucho antes de lo que un barco petrolero tarda en llegar desde ese lugar.

Los precios de los combustibles en España comenzaron a subir de forma inmediata y los incrementos han sido especialmente significativos los tres últimos días, según constatan empresarios de estaciones de servicios y distribuidores de combustibles, que estos últimos días han visto además cómo la demanda se ha disparado.

El empresario Jesús Pascual, de gasóleos Mózar Energía, admite que están "trabajando a tope" y la demanda puede haberse incrementado hasta un 300%, especialmente en la distribución de gasóleo de calefacción, aunque también en el suministro de combustible en gasolinera.

Pascual afirma además que los precios son "ilógicos, con una subida de 39 céntimos desde el lunes" por litro de combustible, algo que admite que es "una burrada". En el reparto a domicilio, los precios se están incrementando de un día a otro, mientras que en la estación de servicio han tenido algo más de margen porque no suben hasta que no vuelven a llenar el depósito de suministro.

El aumento de la demanda en el servicio a domicilio ha hecho incluso que mientras antes servían en un máximo de 24 o 48 horas, estos últimos días hayan tenido que retrasar algunos pedidos para servirlos tres o cuatro días después de realizarse, según ha explicado. Ha considerado que la gente está haciendo acopio, "sobre todo por el miedo a la escasez, más que por el precio" y, de hecho, esa situación llega a recordarle lo que ocurrió en pandemia con el papel higiénico.

Pese a que los meses más duros del invierno ya han pasado, en gasóleo de calefacción han registrado esta semana un aumento de la actividad y esa mayor demanda lleva también a que el precio suba más.

Por su parte, el presidente de la asociación de estaciones de servicio de Zamora, Laurentino Hidalgo, explica que aunque en las gasolineras la subida no ha sido tan grande aún, y pone el ejemplo de la de su mujer en Pereruela, en la que el gasóleo de automoción ha pasado de 1,42 a 1,54 euros, frente a esos doce céntimos, la subida en el mercado mayorista sí ha alcanzado cerca de 40 céntimos por litro. Por una cisterna de 32.000 litros ahora pagan 12.800 euros más, una subida que admite que es "una locura".

Camiones de suministro de gasóleo a domicilio. / Cedida

La organización agraria UCCL ya ha alertado de las consecuencias negativas de la subida de los combustibles para el sector agrario mientras que CEOE se ha fijado en las consecuencias de la posible ruptura de relaciones con EE UU, especialmente en Zamora para la agroalimentación.

Un negocio de 6,4 millones que se tambalea

La amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de cerrar el comercio con España, en caso de hacerse realidad, tendría en la provincia de Zamora unas consecuencias cifradas en más de 6,4 millones de euros. Esa es la cuantía que ha representado en el año 2025 las operaciones comerciales de empresas zamoranas con Estados Unidos, tanto las de adquisición de productos del país como de ventas de productos zamoranos al otro lado del charco.

En lo que respecta a esta provincia, el saldo de la balanza comercial es positiva, es decir, las ventas a Estados Unidos son mayores a las compras.

En concreto, el pasado año, según los datos facilitados por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, que dispone de un servicio de asesoramiento en comercio exterior para las empresas, en 2025 las empresas de la provincia facturaron 4.543.270 euros en ventas a Estados Unidos, con una caída de estas del 7,85% al cierre del ejercicio con respecto al año 2024.

Las compras de empresas zamoranas en el país de Trump, en cambio, aumentaron la última anualidad el 32% respecto al ejercicio anterior, ajenas a las nuevas tasas arancelarias, y llegaron a 1.917.230 euros, una facturación que aun así fue 2,6 millones de euros menor que la de ventas realizadas al país norteamericano. Pese a todo, las exportaciones se han reducido de forma considerable respecto a los años "dorados" de ventas a Estados Unidos, cuando en 2021 y 2023 se superaron los ocho millones de euros y en 2022 los diez millones. En cambio, las compras se han doblado respecto a los años 2020 y 2021, cuando las importaciones ascendieron a 854.000 y 830.00 euros, respectivamente.

En el contexto global de las exportaciones de productos zamoranos fuera de la Unión Europea, Estados Unidos es el décimo país en volumen de negocio. Las importaciones son principalmente de productos industriales, sobre todo de máquinas, aparatos mecánicos, de medida y médicos y automóviles y tractores. Las ventas a Estados Unidos son sobre todo de leche y productos lácteos y de bebidas, especialmente vino.