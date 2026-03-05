Más molinos y placas en Zamora capital y el entorno de Ricobayo

El área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Zamora está tramitando la autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental de dos grandes plantas de energía verde situadas en la zona comprendida entre la capital y el embalse de Ricobayo, ambas con una parte de placas solares y otra de molinos eólicos.

El módulo fotovoltaico Surco Solar tiene 50 megavatios de potencia instalada mientras el Eólico Surco cuenta con 46,2 megavatios.

Surco Solar

El módulo fotovoltaico se sitúa entre los términos municipales de Zamora y Muelas del Pan, con línea de alta tensión hasta la subestación eléctrica Ricobayo 2. El presupuesto de construcción es de 31,9 millones de euros. Consta de 87.841 paneles fotovoltaicos.

Planta fotovoltaica Surco / Planta fotovoltaica Surco

Las plantas fotovoltaicas Ricobayo Solar 1-2, Medallón Solar y Salina Solar evacúan su energía mediante líneas enterradas de media tensión (30 kilovoltios) hasta la misma subestación Ricobayo 2, donde engancha Surco Solar.

Esta planta se ubicará sobre una superficie de unas 104,86 hectáreas de suelo fundamentalmente agrícola y el acceso se realiza desde la carretera ZA-P-2327, que une la N-122 con la localidad de El Campillo.

Parque eólico Surco

El módulo eólico afecta a los términos de Andavías y Palacios del Pan, donde se ubican los siete molinos de viento, y además a San Pedro de la Nave-Almendra y Zamora para la línea de evacuación hasta el centro de seccionamiento Surco. La inversión prevista es de 31,4 millones de euros. Son siete aerogeneradores montados en torres de 112 metros de altura con tres palas cada uno de 85,7 metros. Uno de los aerogeneradores se situará junto a la ermita de Nuestra Señora del Carmen, en el término de Palacios del Pan.

En ambos casos "se ha realizado una evaluación de todos los aspectos ambientales que razonablemente pueden ser impactados por el proyecto tanto durante la construcción del mismo como durante los 25-30 años de explotación y en la fase de desmantelamiento. En la evaluación se ha considerado no solo la ejecución de este proyecto sino también la ejecución de todos los proyectos de este tipo previstos, así como sus instalaciones comunes, y también los proyectos existentes en el entorno".

Ubicación de los aerogeneradores del parque eólico Surco / Parque eólico Surco

Hay que tener en cuenta que en esta zona están funcionando o proyectados diecinueve plantas de energías renovables, entre parques eólicos y huertos solares fotovoltaicos, gracias a las líneas de evacuación de las presas.

El resultado es que estos proyectos se consideran positivos para la comarca desde el punto de vista económico y compatibles con el medio ambiente, aunque se aprecian impactos moderados relacionados con los cambios en la paisaje o la mortalidad de especies, por ejemplo.

Parque eólico Toscano

El otro proyecto que está en información pública es el del parque eólico Toscano, de 31,5 megavatios, que se hibridará con el parque solar fotovoltaico del mismo nombre que ya existe, de 44,8 megavatios de potencia.

Proyectos eólicos y solares en marcha y previstos en la zona / Parque Surco

En este caso los términos municipales afectados son Cubillos, Moreruela de los Infanzones y Montamarta, en un proyecto cuyo coste asciende a 24,3 millones de euros. Son siete aerogeneradores montados sobre una torre de 113 metros de altura y con 163 metros de diámetro del rotor. Estas instalaciones conectan con las subestaciones de Majuelo, Valcabado Generación y Zamora. De este proyecto ya informó este diario el pasado 15 de febrero.