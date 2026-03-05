Incendios
Una marcha por zonas quemadas de Zamora pide mejorar el operativo
La ruta, entre Molezuelas y Villardeciervos, está promovida por trabajadores de extinción
Trabajadores de extinción de incendios forestales de Castilla y León pertenecientes a la asociación Atifcyl han convocado una marcha de protesta para reclamar mejoras en el operativo de extinción que tendrá lugar el próximo martes día 10 y que unirá simbólicamente dos de las zonas de la provincia más castigadas en los últimos años por los incendios forestales.
En concreto, la ruta, en la que han invitado a participar a colectivos sociales y vecinales, trabajadores del operativo y la ciudadanía en general, partirá de Molezuelas de la Carballeda, donde el pasado verano se originó el que ha sido el peor incendio forestal de España de las últimas décadas en superficie quemada, para llegar a Villardeciervos, epicentro de la Sierra de la Culebra que resultó gravemente afectada por los incendios forestales de 2022.
La marcha a pie partirá a las 10.00 horas para llegar a Villardeciervos, donde a las 15.30 horas está prevista una concentración frente al Ayuntamiento.
Esta acción de protesta y movilización social se inscribe en una serie de marchas que la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León ha convocado en distintas provincias de la Comunidad. Con ellas pretende llamar la atención para que se produzca un "cambio real" en las políticas de extinción de incendios y gestión forestal. Al respecto, desde la organización que agrupa a trabajadores de extinción han exigido que se acometa "un cambio profundo e inmediato" en la política forestal de Castilla y León para que haya "inversión estable, una planificación técnica rigurosa y un operativo totalmente público, fuerte, profesionalizado y con condiciones dignas".
La asociación reivindica unas "condiciones laborales dignas" para los trabajadores de extinción de incendios forestales y lleva a cabo las marchas de protesta bajo el lema "El monte no olvida".
Suscríbete para seguir leyendo
- Abascal en Zamora: 'Quieren otros cuatro años para seguir estafando
- El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
- Más de un año de espera a su plaza de minusválido en un pueblo de Zamora...y encima no le dejan poner conos
- Las raíces zamoranas de Santiago Abascal: 'Uno de mis bisabuelos nació en Zamora
- Enzo, el zamorano de 5 años con una enfermedad ultrarrara que padece una persona cada dos millones: así es su día a día
- Zamora da el último adiós a Jose Ángel Rivera de las Heras, el cura del Patrimonio
- Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora
- Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras