Una marcha por zonas quemadas de Zamora pide mejorar el operativo

Trabajadores de extinción de incendios forestales de Castilla y León pertenecientes a la asociación Atifcyl han convocado una marcha de protesta para reclamar mejoras en el operativo de extinción que tendrá lugar el próximo martes día 10 y que unirá simbólicamente dos de las zonas de la provincia más castigadas en los últimos años por los incendios forestales.

En concreto, la ruta, en la que han invitado a participar a colectivos sociales y vecinales, trabajadores del operativo y la ciudadanía en general, partirá de Molezuelas de la Carballeda, donde el pasado verano se originó el que ha sido el peor incendio forestal de España de las últimas décadas en superficie quemada, para llegar a Villardeciervos, epicentro de la Sierra de la Culebra que resultó gravemente afectada por los incendios forestales de 2022.

La marcha a pie partirá a las 10.00 horas para llegar a Villardeciervos, donde a las 15.30 horas está prevista una concentración frente al Ayuntamiento.

Esta acción de protesta y movilización social se inscribe en una serie de marchas que la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León ha convocado en distintas provincias de la Comunidad. Con ellas pretende llamar la atención para que se produzca un "cambio real" en las políticas de extinción de incendios y gestión forestal. Al respecto, desde la organización que agrupa a trabajadores de extinción han exigido que se acometa "un cambio profundo e inmediato" en la política forestal de Castilla y León para que haya "inversión estable, una planificación técnica rigurosa y un operativo totalmente público, fuerte, profesionalizado y con condiciones dignas".

La asociación reivindica unas "condiciones laborales dignas" para los trabajadores de extinción de incendios forestales y lleva a cabo las marchas de protesta bajo el lema "El monte no olvida".