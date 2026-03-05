IU, contra el biogás y los proyectos que "esquilman los recursos naturales de Zamora"

José Antonio Alonso, candidato de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes-Equo: En Común presentaba las propuestas en materia de Medio Ambiente, energía y el sector primario, con la firme oposición a las plantas de biogás y los proyectos energéticos que "esquilman" los recursos naturales de Zamora".

La provincia de Zamora "ha visto como ha sacrificado a lo largo de su historia parte de sus valles, de sus tierras de cultivo y de los montes y paisajes para la producción de electricidad y ahora, quieren que sacrifiquemos el aire que respiramos para implantar aún más energía mediante plantas de biogás, cuando la provincia produce cuatro millones de megavatios hora mientras que consume apenas 700.000".

Pese a esta enorme variación entre producción y consumo, exportando en torno al 80%, "nuestra provincia no obtiene ningún beneficio, nuestros pueblos no tiene energía más barata ni mejores servicios para que nuestros jóvenes puedan quedarse y hacer vida en nuestros pueblos. Al contrario, recibe abandono, desprecio y despoblación, expoliando nuestros recursos naturales.

Lo mismo sucede en el mundo agrícola y ganadero. Las explotaciones agrícolas tradicionales han sido sustituidas por explotaciones cada vez más grandes, haciéndolas más dependientes de los combustibles fósiles (producción, transporte, herbicidas, pesticidas, distribución…). Todo esto empuja a los agricultores a asumir más costes e inversiones, recompensándole con precios que no puede controlar, manteniéndole en el límite de la supervivencia. En este sentido, hay que tener en cuenta que Zamora perdió entre 2009 y 2019 Zamora 853 explotaciones agrarias.

Cambio de modelo

"Nuestras tierras están tan degradadas que no pueden producir sin un aporte constante de abonos sintéticos, que cada vez son más caros. Nuestros agricultores tienen que comprar semillas de variedades que no están adaptadas a nuestras condiciones, obligándoles a comprar costosos tratamientos fitosanitarios para modificar las condiciones y que esa planta foránea progrese. Todo esto, unido a las macrogranjas que han proliferados cerca de los cursos de agua contaminan nuestras tierras y acuíferos incapaces de absorber la cantidad de purines que generan", señalo Alonso.

En este escenario, cada vez más agricultores y ganaderos de toda la vida abandonan sus explotaciones, cansados de no recibir un precio justo por los productos que producen. "Se ha entregado nuestra soberanía alimentaria y nuestros campos al gran capital y el acuerdo con Mercosur, será la puntilla".

Las recetas de IU pasan por "depender menos del consumo de energía fósil, por razones medioambientales, pero también económicas. Para ello llevaremos a cabo una transformación profunda del campo para pasar de un sistema industrial en el que el agricultor es un peón al servicio de la industria, a un sistema de producción agroecológica. Un sistema que ya existe, ya está probado y que no solamente permite mejorar los rendimientos, sino también la rentabilidad económica al reducirse los insumos y laboreos al tiempo que se mejora la fertilidad de las tierras de cultivo.

José Antonio Alonso Muriel. / Alba Prieto / LZA

Reclama la formación, una PAC justa, que ayude a los verdaderos agricultores y no a aristócratas, fondos de inversión y grandes empresas, que son los principales beneficiarios de estas ayudas hoy en día. "Tenemos que recuperar la dignidad de nuestros agricultores y ganaderos. Para ello crearemos una empresa pública para la comercialización de alimentos producidos en nuestra tierra, con precios justos para el agricultor y para el consumidor. Comercio de cercanía y de calidad para reducir y simplificar las cadenas de suministro y el coste económico de la distribución.

"Nos aseguraremos de que los ganaderos reciben precios justos por sus productos, vigilando el cumplimiento riguroso de la ley de cadena alimentaria", se compromete el candidato.

No al biogás y los macroparques eólicos y solares

"Paralizaremos la instalación de nuevas plantas de biogás y en las ya instaladas vigilaremos el estricto y riguroso cumplimiento de la normativa aplicando las sanciones que correspondan si estas medidas no se aplican". Indicó Alonso, quien se pronunció en contra de los "mega y macro parques. Las energías renovables tienen sentido en los tejados de nuestros pueblos y ciudades. Crearemos comunidades energéticas locales para reducir drásticamente el coste de la energía eléctrica para ciudadanos y empresas".

IU promete crear "un programa de ayudas y subvenciones para la mejora del aislamiento térmico en viviendas fomentando el uso de materiales locales. Un programa de ayudas de verdad, que priorice aquellas zonas y barrios con menor renta, para que el ahorro de energía llegue también a quienes menos recursos tienen".

En definitiva, "todos podemos ver que vivimos en un sistema que esquilma nuestros recursos naturales y exprime los recursos humanos, pero que no nos garantiza ni felicidad, ni progreso, ni justicia. Un sistema en el que trabajamos y explotamos nuestros recursos para producir beneficio de unos pocos, un sistema insostenible a largo plazo que depende del aporte constante de una energía y unos materiales que son finitos, para crecer de forma infinita, tal y como la comunidad científica nos dice y nosotros lo vemos".