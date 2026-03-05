El IES Río Duero incorpora a sus talleres un vehículo de última generación cedido por Renault

El IES Río Duero de Zamora fortalece su apuesta por la Formación Profesional de calidad, conectada con la realidad del sector y capaz de ofrecer a sus estudiantes las mejores herramientas para su inserción laboral en un mercado en constante evolución. Gracias a su papel activo en la organización de certámenes tecnológicos de ámbito nacional, como las competiciones de formación profesional SpainSkills, el instituto ha logrado fortalecer sus vínculos con las principales empresas del sector automotriz.

Fruto de esta colaboración y de la participación del centro en dichas competiciones, el IES Río Duero ha incorporado a sus talleres un vehículo de última generación cedido por Renault. Este equipamiento, que sirvió como base para las pruebas técnicas de la competición nacional, pasa ahora a formar parte de los recursos disponibles en el instituto, permitiendo que el alumnado realice prácticas reales con la tecnología más actual del mercado.

Gracias a esta cesión, los estudiantes podrán formarse directamente en el manejo de motores híbridos, sistemas inteligentes de asistencia a la conducción y las últimas innovaciones en seguridad y confort, herramientas fundamentales para su futuro profesional.

El Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos del IES Río Duero ha puesto en valor el compromiso de la Fundación Renault con la enseñanza pública. Esta colaboración no solo mejora la dotación material del centro, sino que garantiza que la formación impartida esté estrictamente alineada con lo que la industria demanda hoy en día.