Un exvoto taurino, en el Etnográfico de Zamora

Uno de los tres exvotos de temática taurina conocidos en Castilla y León se muestra actualmente en Zamora.

La exposición "Lo sagrado en lo cotidiano", que el Museo Etnográfico de Castilla y León acoge hasta el próximo 12 de abril, incluye esta entre las obras que alberga.

Se trata del exvoto "Milagro de la Virgen de Rihondo", una pintura originaria de la ermita de Nuestra Señora de Rihondo, en el municipio de Narrillos del Rebollar (Ávila).

El cuadro representa un milagro ocurrido a mediados del siglo XVIII; concretamente, está fechado en 1759.

Según explica el comisario de la exposición, el doctor en Historia, arqueólogo y antropólogo Pedro Javier Cruz Sánchez, la pintura relata el milagro que tuvo lugar en aquella época junto a la ermita, que todavía existe a día de hoy. Concretamente, el suceso divino ocurrió en la plaza de toros adosada a la misma y en él obró la Virgen de Rihondo.

Exvoto del milagro de la Virgen de Rihondo. / Ángel Luis Domínguez.

La escena pictórica representa "un cura que se mete con el toro y parece que el toro le pilló y no lo mató y se salvó", cuenta Cruz sobre el milagro de cómo aquel clérgo "se encomienda a la Virgen de Rihondo y le salva. Y él, en agradecimiento, manda hacer este exvoto".

"Es muy interesante porque representa un poco la realidad" de aquella zona, explica el comisario de la muestra que acoge el MECyL, aunque asegura que el pintor, un autor anónimo, "no fue por allí".

Cruz asevera esto porque, si bien el cuadro incluye "los elementos fundamentales" del enclave, no lo hace ajustándose a la realidad ya que "si vas al sitio, realmente, la plaza está en otro lado".

La escena muestra "la plaza, la celebración, el milagro, cómo intercede la Virgen, que sale de una nube; la ermita, el agua, porque aquí es muy importante esta unión entre plazas de toros, árboles sagrados, en algunos casos,... el agua es fundamental y se representa un arroyo que estaría al otro lado, en realidad".

"Estas eran pinturas populares para las que, más o menos, le contaban al pintor cómo era el paisaje, cómo había sido el milagro, y él se lo recreaba a su manera, dice Cruz.

Precisamente, destaca que se trata de un cuadro de hechura "muy popular" y, aparte del milagro, "realmente, representa la realidad, más o menos transformada porque la ermita sí que existe, la plaza de toros cuadrada existe", aunque la tribuna ya no.

"Un poco el interés" de este cuadro es que está representando cómo era una plaza popular de la provincia de Ávila, en la sierra, relata el comisario. Lo que no deja de ser una "rareza" dentro de los exvotos ya que "suelen ser de otras cosas", pero no de temática taurina.

Precisamente, Cruz asegura que él sólo conoce la existencia de tres exvotos pictóricos de toros en Castilla y León: uno, en Ampudia (Palencia) y otro, en un pueblo de Segovia, aparte de este. De esa "extrañeza", su "interés" porque "en Castilla y León hay dos provincias que tienen una asociación de plazas de toros con santuarios marianos": Salamanca y Ávila.

Estas plazas de toros son "recintos habitualmente cuadrados o rectangulares, las circulares son más raras, y suelen estar exentas respecto al santuario, pero habitualmente están adosadas y es interesante" porque, en estas plazas de toros, "realmente, no se celebraban corridas de toros, lo que había se llamaban regocijos taurinos"; ahora los llamaríamos "festejos populares", dice Cruz.

El comisario explica que incluir este cuadro en la exposición zamorana le "interesaba por el asunto y porque es una particularidad dentro de Castilla y León que haya esta íntima asociación de plazas de toros con santuarios, con ermitas", además de querer tener representadas en la muestra todas las provincias de la comunidad.

El cuadro está pintado al óleo sobre tela y se conserva en el ayuntamiento de la localidad en la que se obró el milagro que representa. Es "una pintura que habla por sí misma", dice Cruz, que concluye: "es un cómic en el fondo, realmente".