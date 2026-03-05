Éxito de participación del II Curso de Iniciación al Árbol genealógico de ZamorArte

La Fundación ZamorArte, en colaboración con el Archivo Diocesano de Zamora, ha clausurado la segunda edición del Curso de Iniciación al Árbol Genealógico, celebrada los días 2, 3 y 4 de marzo, con todas sus plazas cubiertas. Un total de 20 personas participaron en esta propuesta formativa, dirigida a quienes desean comenzar desde cero en la investigación familiar, sin necesidad de conocimientos previos.

El curso se desarrolló a lo largo de tres jornadas y estuvo impartido por el archivero diocesano, José Carlos de Lera, y el historiador de ZamorArte, Jaime Gallego. En la primera sesión, los asistentes recibieron una introducción teórica a los fundamentos de la genealogía y a los criterios básicos para iniciar una investigación ordenada y fiable.

La segunda jornada incluyó una visita de trabajo al Archivo Diocesano, donde los participantes pudieron acercarse a las fuentes primarias y consultar documentación histórica, especialmente los libros sacramentales. En este contexto, los asistentes realizaron búsquedas de partidas de bautismo, matrimonio y defunción, en una experiencia que resultó especialmente significativa para muchos de ellos al localizar referencias directas a sus antepasados.

La formación concluyó con una tercera sesión centrada en el uso de nuevas tecnologías y recursos digitales disponibles en internet, orientados a ampliar, contrastar y completar la información obtenida en los archivos, incorporando herramientas útiles para continuar el trabajo genealógico de forma autónoma.

Desde la Fundación ZamorArte se valora esta segunda edición como un nuevo respaldo a una iniciativa que ya alcanzó el aforo completo en su primera convocatoria, celebrada en noviembre de 2025, y se manifiesta la voluntad de extender el curso más allá de la capital. La entidad confía en poder llevarlo también a distintas localidades de la diócesis, con el apoyo de las instituciones, para facilitar que cualquier persona interesada pueda conocer y preservar la historia de las generaciones que le precedieron.