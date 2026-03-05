Empleo cultural, planes turísticos y glamping, apuestas del PP de Zamora en un sector "que no deslocaliza"

El PP de Zamora ha celebrado un acto de campaña específico de cultura y turismo en el que, ante actores del sector y representantes de asociaciones culturales de la provincia, ha subrayado su apuesta por el empleo en el sector cultural, la dinamización turística con planes específicos y otras acciones y la apuesta por infraestructuras como el nuevo glamping del Lago de Sanabria o el futuro Museo de Semana Santa de Zamora.

La cabeza de lista del PP por la provincia en las elecciones del 15 de mayo, Leticia García, ha destacado que Zamora tiene valores culturales y turísticos importantísimos tanto desde el punto de vista de la identidad, como del económico y de la creación de empleo. A esos "valores patrimoniales incalculables", entre los que figuran el románico, el Lago de Sanabria, los Arribes, la Sierra de la Culebra o la Semana Santa, el PP les ha dado con el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco un "apoyo inequívoco", ha subrayado Leticia García, que ha resaltado la apuesta por Las Edades del Hombre o por el nuevo Museo de Semana Santa, junto a los planes de sostenibilidad turística, otros específicos para zonas como La Raya o Tierra de Campos o el respaldo dado al glamping de El Folgoso en Sanabria.

En el programa del PP, según ha detallado, se apuesta por dinamizar el sector turístico y también por "evitar el intrusismo" y por desarrollar una nueva ley autonómica específica. Se trata de un sector el del turismo y el patrimonio "que no se deslocaliza, que permanece en el territorio" y que tiene "gran potencial", ha indicado, para subrayar que tiene futuro y el PP cree en él frente a otros partidos "que están denostando nuestra tierra y se empeñan en dibujar una Zamora en blanco y negro".

Víctor López de la Parte, Leticia García y Mar Sancho en el acto sectorial del PP de Zamora. / José Luis Fernández

En el acto también ha intervenido la viceconsejera de Acción Cultural Mar Sancho, que ha puesto de relieve que el empleo cultural en Castilla y León creció en el último año el 6,5% en la Comunidad frente al 1,3% en el conjunto de España y en el acumulado de la legislatura el incremento ha sido ya del 17% en Castilla y León.

Nuevas tecnologías para monitorizar monumentos

Mar Sancho ha expuesto además iniciativas puestas en marcha en el mandato que han sido "líderes a nivel nacional y referente a nivel europeo", como los programas vinculados a la aplicación de las nuevas tecnologías y la digitalización en materia de Patrimonio, con la monitorización de monumentos, tanto en Zamora como en otras provincias, a través del uso de la Inteligencia Artificial "para adelantarnos a los inconvenientes que puedan tener en el futuro y llevar a cabo una conservación preventiva".

Ha incidido además en el nuevo programa de gestiones culturales a través del cual la Junta ha apoyado iniciativas como la de la Fundación Zamorarte de cara a la restauración del patrimonio cultural y su gestión "para que genere empleo de calidad y actividad económica".