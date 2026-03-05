Se descarta prorrogar la exposición de Las Edades del Hombre en Zamora

El gerente de la fundación las Edades del Hombre, Julio César García, ha indicado que va a ser muy difícil que se pueda prolongar la edición de "EsperanZa" en la Catedral debido, sobre todo, a los compromisos firmados con las entidades e instituciones que ceden las magníficas obras que se exponen en la seo zamorana.

Zamora. presentación de "Duero Sacro" / Alba Prieto / LZA

Recordó no obstante que todavía queda un mes de exposición y que las perspectivas de visitantes son muy buenas. Reconoció que en alguna ocasión sí se ha producido esta prórroga, aunque de forma muy excepcional.

Las declaraciones se han producido en el transcurso de la reunión mantenida con agentes de todo tipo de sectores en el marco del clúster y la edificación eficiente Aeice, que trata de desarrollar un proyecto que aproveche todos los recursos patrimoniales que existen a lo largo de la línea del Duero desde Soria a Oporto. La idea es crear una especie de museo pero aprovechando las obras y las iglesias existentes, así como todos los recursos de naturaleza, vino gastronomía y otros que atesoran estos territorios.