Más de cinco mil empleados de la Junta en Zamora eligen a cien delegados sindicales

Más de cinco mil empleados públicos de la Junta de Castilla y León están convocados a las elecciones de un centenar de delegados sindicales. Las votaciones se organizan por mesas según las diferentes clasificaciones profesionales, la mayor parte de las cuales están en el vestíbulo de la Delegación Territorial de Zamora. Además, se colocan en otros puntos, como los hospitales o en Benavente.

En concreto en el área de salud se eligen 27 miembros de la Junta de Personal estatutario. En torno a tres mil electores podrán ejercer su derecho al voto desde primera hora de la mañana a las diez y media de la noche en dos mesas del hospital Virgen de la Concha, una del Hospital Provincial y otra más en el Hospital de Benavente.

Una mesa electoral en el hospital Virgen de la Concha. / Cedida por Satse

También se elige el comité de nueve miembros del personal laboral, con ocho delegados del colegio de técnicos y administrativos (160 electores) y uno del colegio de especialistas y no cualificados (en torno a 14 electores). El horario de votación se cierra a las cuatro de la tarde. Las mesas están instaladas en el Hospital Provincial

En la administración de la Junta de Castilla y León propiamente dicha se elige la Junta de Personal de los funcionarios, con 21 miembros. El horario de votación se cierra a las cinco de la tarde en las mesas de los Ministerios y la Delegación de la Junta. 797 personas tienen derecho al voto.

El Comité de Resto de Consejerías elige un órgano con 13 delegados (1 de técnicos y administrativos y 12 de especialistas y no cualificados). Aquí el censo es de 394 electores en la mesa ubicada en la Delegación Territorial, que pueden votar hasta las 18.00 horas.

El Comité de Sanidad y Familia elige a 17 miembros: en el colegio de técnicos y administrativos 2 y en el de especialistas y no cualificados 15. Son en torno a 580 electores que pueden votar hasta las seis de la tarde en la mesa de la Delegación Territorial y hasta las tres de la tarde en Benavente.

Para el Comité de Educación se eligen 13 delegados: 3 en técnicos y administrativos y 10 en especialistas y no cualificados. Son unos 400 electores que podrán votar en la mesa ubicada en la Universidad Laboral y en tres urnas itinerantes a lo largo y ancho de la provincia, para facilitar el ejercicio del derecho al voto, hasta las seis de la tarde.