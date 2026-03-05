Caja Rural de Zamora abre su cuarta oficina en Madrid

Caja Rural de Zamora continúa reforzando su modelo de banca cercana con la inauguración de su nueva oficina Madrid Urbana 3 situada en Calle de Santa Engracia, 99 (código postal 28010) en Madrid.

"En Caja Rural de Zamora ampliamos nuestra red de oficinas y nuestro ámbito de influencia, para ofrecer nuestros servicios a particulares, empresas e instituciones de Madrid, comprometidos en el desarrollo de la actividad y manteniendo nuestra filosofía cooperativa de banca local", explica la entidad presidida por Nicanor Santos Rafael en un comunicado.

"El cooperativismo y, por lo tanto, nuestro modelo de banca personal continúa gracias a la participación de cada día más empresas, colectivos, asociaciones, instituciones y particulares", prosigue el comunicado. Actualmente, la entidad cuenta con 380 profesionales y una red de 115 puntos de atención al cliente, distribuidos de la siguiente manera: Zamora (68), León (25), Madrid (4), Valladolid (16) y Ourense (2).

La edad media de la plantilla se sitúa en torno a los 40 años, las mujeres suponen el 49,21% de los profesionales y el porcentaje de empleados con titulación media o superior es del 84,74%.

Acto inaugural

Al acto de inauguración de la nueva oficina en la capital de España han asistido Cipriano García Rodríguez, director general de Caja Rural de Zamora, Berta Martínez Rodríguez, directora de la oficina; así como sus compañeros Moisés Pérez Abruña y Raúl Tadeo García Calleja, quienes forman parte del equipo profesional que prestará servicio en este nuevo punto de atención.

Esta apertura se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de la entidad en la capital, donde sigue ampliando su red para ofrecer un servicio próximo, ágil y adaptado tanto a particulares como a empresas e instituciones. Con ello, la entidad financiera consolida su apuesta por un modelo basado en la relación directa con el cliente, el conocimiento del entorno y el acompañamiento en proyectos personales y profesionales.

El crecimiento sostenido de Caja Rural de Zamora se apoya en la confianza de sus socios y clientes, así como en un modelo de banca participativa que prioriza la cercanía, la estabilidad y la contribución directa al progreso económico y social de los territorios donde está presente.