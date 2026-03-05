Ars Textum: "Durante tres días, Zamora se convertirá así en la capital ibérica de la creatividad y de la artesanía”

Con la mirada puesta en la tradición, pero también en las oportunidades de futuro, Zamora acogerá la próxima semana unas jornadas dedicadas a la artesanía contemporánea que buscan reivindicar el valor cultural de estos oficios y, al mismo tiempo, convertirlos en un motor económico para la ciudad y la provincia.

“En estos tiempos en los que pasamos tantas horas frente a pantallas, entre ordenadores, móviles y mundos digitales, hemos decidido dar un paso hacia otro lado”, explica María Eugenia Cabezas, concejala de Cultura “No se trata de ir hacia atrás, sino de apostar por algo mucho más genuino de nuestra tierra como es el trabajo con las manos, el contacto directo con los materiales”. Una apuesta que, insisten, no renuncia a las herramientas actuales, especialmente en ámbitos como la difusión, el marketing o la innovación aplicada a la producción artesanal.

Zamora, capital ibérica de la artesanía

Las jornadas se celebrarán los días 11, 12 y 13 de marzo en el Museo Etnográfico de Castilla y León, donde se reunirán artesanos, artistas y expertos de diferentes disciplinas que han alcanzado reconocimiento en todo el territorio nacional.

Durante tres días, Zamora se convertirá así en “la capital ibérica de la creatividad y de la artesanía”, un punto de encuentro para reflexionar sobre el valor económico y social de los oficios tradicionales. “Queremos escuchar a quienes han demostrado que fabricar objetos con técnicas artesanas no solo tiene un valor cultural, sino también un importante potencial de desarrollo para un colectivo o un territorio”, señala Víctor López de la Parte, diputado de Cultura.

La iniciativa pretende, además, poner en valor la tradición artesanal de la provincia, "históricamente vinculada a disciplinas como la alfarería, el trabajo del barro, la indumentaria tradicional o el cuero, actividades que durante décadas han tenido un impacto económico relevante en muchos pueblos zamoranos", explica.

La segunda edición de Ars Textum llega a Zamora cargada de nuevas iniciativas que pretenden poner a la ciudad en el mapa. / José Luis Fernández

Un proyecto con raíces en la ciudad

“Para mí, como zamorana, esto es un orgullo”, explica Begoña Pascual, organizadora del evento. “Cuando creamos hace cinco años Ars Textum, Zamora siempre estaba en mi mente”. Aunque el evento nació y se desarrolla habitualmente en Málaga, en 2024 dio su primer paso en la provincia con una experiencia que, según aseguran, “se quedó corta”.

“Nos dimos cuenta de que Zamora tiene un potencial que muy pocas ciudades pueden tener en España”, apunta. “No solo hablamos de cerámica o alfarería. También de indumentaria tradicional, de cuero o de muchas otras técnicas que merecen estar en el mapa”.

Un puente cultural entre Zamora y Porto

El encuentro forma parte de una bienal que conecta Zamora con la ciudad portuguesa de Porto, utilizando el río Duero como hilo conductor simbólico. “Decimos que el Duero es un pretexto, pero en realidad es el elemento que une todo el proyecto”, explica Pascual.

La bienal comienza en Zamora y culminará en Porto, donde los participantes trasladarán la experiencia y el trabajo desarrollado durante estas jornadas: “Todos los que estamos participando aquí estaremos también presentes allí con el nombre de Zamora bien grande”, asegura.

Artesanía con mirada del siglo XXI

Ars Textum se define como "un ecosistema que observa la artesanía con los ojos del siglo XXI", apostando por la hibridación con otras disciplinas. "Gastronomía, fotografía, moda, arquitectura o diseño de interiores formarán parte de las conversaciones y actividades previstas", anuncia Pascual.

Entre otras propuestas, se abordará el uso de materiales tradicionales como la lana zamorana, explorando sus posibilidades en ámbitos como la arquitectura o el interiorismo. También se reflexionará sobre la representación visual de la artesanía a través de la fotografía, con un premio patrocinado por Caja Rural.

Tres días, tres ejes de reflexión

Las jornadas se estructurarán en torno a tres grandes bloques temáticos, uno por cada día:

Confluencias creativas Tecnología e innovación Sostenibilidad

Entre los participantes destacan nombres como Idoya Cuesta, Premio Nacional de Artesanía, o Melchor Tito, reconocido en la categoría de divulgación. Ambos compartirán experiencias junto a profesionales locales para generar un espacio de aprendizaje y colaboración: “No se trata de mirar lo que se hace fuera como si fuera solo un escaparate”, explica la impulsora del proyecto. “La idea es aprender, compartir y unir fuerzas”, sentencia.

Miradas externas sobre Zamora

Uno de los momentos más especiales del encuentro será la entrega de dos esculturas creadas por dos artistas internacionales que han interpretado su visión personal de Zamora: “Les envié un texto y les dije simplemente: ‘Con esto pensad lo que es mi tierra'”, relata Begoña Pascual. El resultado, asegura, fue profundamente emocionante: “Cuando vi las piezas terminadas me tocaron la fibra. Han sabido reflejar tanto las dificultades como las bondades que tiene esta tierra”.

Participación internacional

El evento contará también con la presencia de representantes de Cerarte, la principal institución oficial de artesanía de Portugal, que participarán durante los tres días del encuentro.

Su objetivo es observar el desarrollo de la bienal y estudiar posibles colaboraciones futuras: “Quieren analizar todas las bondades que ofrece esta ciudad y, a partir de ahí, poner en marcha nuevas acciones en Porto el próximo mes de noviembre”, concluyen desde la organización.