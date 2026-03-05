8-M: "Lo que queremos es que la gente indague en la raíz del problema y que sea eso lo que se ataque"

"Yo por lo menos estoy cansada de ver noticias del retroceso que estamos experimentando, pero no estamos solas. Hay nuevas generaciones que están concienciadas y que trabajan por la sensibilización", de esta forma, con la voz un tanto apagada y la mirada perdida, Auxiliadora Fernández, concejala de Servicios Sociales e Igualdad, da a conocer los proyectos que llegan a Zamora de cara al 8-M. "Hay muchas cosas que en esta ciudad no se conocen y creo que merecen mucha atención. Es importante oír voces tan libres", sentencia.

"A las calles"

El domingo 8 de marzo, desde la Asamblea 8M de Zamora, "se convoca una manifestación que saldrá del Miliario de la Marina a las 12:00 horas y que terminará en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar un concierto a cargo de 'Las titis'", explica Lola Estévez, representante del Movimiento Libres e Iguales.

"Va a ser un día de reivindicación, de gritar las cosas que faltan bajo el lema 'A las calles'. Además, desde el movimiento feminista Libres e Iguales se organizarán, durante el viernes 6 de marzo, unas jornadas formativas sobre igualdad y violencia de género dirigidas a los profesionales del ámbito de servicios sociales", explica.

Soledad Murillo, Carmen Delgado y Jorge Freudental son algunos de los profesionales que estarán presentes durante el ciclo, "todos ellos con amplia experiencia en el ámbito de las políticas públicas de igualdad y de la violencia contra las mujeres", relata.

Ciclo de cine 8-M

Desde el Movimiento Feminista Libres e Iguales, se han organizado unas jornadas de cine "con perspectiva feminista" por el 8M que se desarrollarán durante los meses de marzo, abril y mayo en Multicines Zamora a las 20:00 horas.

12 de marzo: 'Las buenas compañías'

Según Estévez, la película que inaugurará el ciclo será 'Las buenas compañías', "una película española que narra el caso de las once de Basahuri, una historia desconocida para muchos, así como de donde viene el reconocimiento del derecho al aborto".

9 de abril: 'Leer Lolita en Teherán'

'Leer Lolita en Teherán' es la segunda película del ciclo que será proyectada el 9 de abril: "Es una película superbonita sobre cómo las mujeres iraníes han defendido siempre, desde antes y después de que llegaran la barbarie, su derecho a la educación, entre otras cosas", argumenta Estévez.

7 de mayo: 'Verano en diciembre'

El broche final a este ciclo correrá a cargo de 'Verano en diciembre', "una película española con unos personajes femeninos muy entrañables, muy diferentes y que podrían ser cada una de nosotras y todas ellas a la vez", explica.

Ciclo de teatro 8-M

Con motivo del 8M, el Teatro Principal abrirá sus puertas para representar "tres obras que abren nuevas posibilidades de pensamiento sobre el papel de la mujer en la sociedad", explica Auxiliadora Fernández.

Todas ellas comenzarán a las 20:30 horas y la concejala ha anunciado la existencia de un bono para acudir a las tres obras. Para obtener las entradas hay que entrar en la web del Teatro Principal o acudir presencialmente. "Son tres miradas sobre el mundo femenino, algunas inquietan, otras revolucionan y, cuanto menos, nos hacen reflexionar", sentencia Fernández.

5 de marzo: 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos'

12 de marzo: 'Teoría King Kong'

19 de marzo: 'Leonora'

¿Sin solución?

Bajo este nombre se esconde el nuevo proyecto de los alumnos del ciclo superior de Imagen y Sonido del IES La Vaguada.

"Nos hemos querido adaptar a los cambios y a la resistencia que opone la sociedad con respecto a la violencia de género, la igualdad o la desigualdad", detalla Sofía Vega, alumna del Ciclo de Iluminación del IES La Vaguada. "Lo que tenemos claro es que con esta exposición se va a hablar, y va a dar de qué hablar. Para ello hemos empleado herramientas como el humor, que quizás sea lo más valioso que tenemos hoy en día", explica.

Primera serie de fotografías

Esta primera propuesta presenta una serie de "pizarras humorísticas" que "representan momentos cotidianos del día a día en los que las mujeres son infravaloradas mientras que a los hombres se les aplaude por las mismas acciones", explica Selena Miguel, otra de las alumnas del ciclo.

Segunda serie de fotografías

Es en este punto del proyecto donde surgen los supermercados 'Hiper Violenta', "que ofrece una serie de productos de defensa personal", explica. "Por ejemplo, uno de los productos es un cubre vasos antidrogas", señala la alumna.

Primer cortometraje: 'Silencio cómplice'

Este cortometraje habla de "los límites que ponemos nosotros como personas durante una conversación que comienza o llega a ciertos tintes machistas", señala Sofía Vega.

Segundo cortometraje: 'Superhombre'

"En este caso se habla de la incompetencia estratégica que establecen muchos hombres desde la supuesta ignorancia para no afrontar las tareas diarias o cotidianas y delegarlas directamente a su compañera de vida", explica la joven.

Tercer cortometraje: 'Hiper Violenta'

Como punto final del proyecto se presenta un tercer cortometraje basado en un supermercado ficticio: "No solo se trata de los propios productos del supermercado, sino que también juzgamos los modelos de consumo del día a día que invaden las luchas de la vida diaria apropiándose de ellas en lugar de dar una solución real a un conflicto. Al final lo que queremos es que la gente indague en la raíz del problema y que sea eso lo que se ataque; no atacar a las víctimas, sino atacar al verdadero problema y a la verdadera raíz y educar, que es quizá lo más importante. Por eso llevamos a cabo este proyecto desde una institución pública", sentencia Vega.