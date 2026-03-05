130 alumnos inscritos en los cursos gratuitos de la Diputación de Zamora

Los cuatro cursos especializados impulsados por la Diputación de Zamora han completado el cupo de inscripciones. El objetivo del programa es activar el talento del medio rural zamorano y ofrecer recursos formativos de calidad a través de cuatro cursos especializados.

Concretamente, son 130 los alumnos inscritos en las formaciones orientadas a dinamizar el sector de la hostelería, fortalecer el tejido productivo local y potenciar nuevas capacidades profesionales. Cursos que se impartirán en modalidad online, lo que permite un ritmo de aprendizaje adaptable y eficaz desde el inicio.

Este programa de formación reúne a diversos sectores y áreas formativas, como son la prevención de riesgos laborales, con una duración del curso de 25 horas; la enología, con 50; la cocina gourmet, con 75; y el inglés, con 110 para un nivel B1.

El número total de alumnos es de 130 personas, con mayor presencia en el caso femenino (86 mujeres) que en el masculino (44 hombres). Los cursos con mayor número de inscritos son los de enología e inglés, ambos con 36; una persona menos tiene el de cocina, con 32 matriculados; y, por último, el de prevención de riesgos laborales, con 26 apuntados.

La duración máxima para la realización es de dos a seis semanas desde su inicio. En el caso de prevención de riesgos laborales, dos semanas desde su comienzo; para los de enología y cocina gourmet, un mes; y el de inglés, que supera las 100 horas, seis semanas en total.

La formación, que cuenta con un servicio de tutoría personalizado a través de una plataforma digital, ofrece disponibilidad de acceso en cualquier momento del día, permitiendo un ritmo de aprendizaje adaptable a cada alumno y garantizando un desarrollo formativo de alta calidad desde el inicio.

"Una apuesta decidida por activar el talento del medio rural zamorano y ofrecer recursos formativos de calidad que generen nuevas oportunidades y promuevan un desarrollo equilibrado y sostenible de la provincia de Zamora", subrayan desde la institución provincial.