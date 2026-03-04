El zamorano Esbec estrena "Rompientes" en La Abadía

El Teatro de La Abadía de Madrid estrena este jueves la obra Rompientes, un texto del autor belga Paul Verrept con dirección del zamorano José María Esbec, director también del Teatro Calderón de Valladolid, con Fernando Guallar y Rebeca Hernando sobre las tablas. La obra está compuesta por dos monólogos. En el primero, Pleamar, una mujer cuenta cómo la llegada de unos cuerpos sin vida de personas que huían de sus países con la esperanza de encontrar en Occidente una oportunidad genera un abismo entre ella y su pareja. Una vida ideal, en una casa de ensueño cuyas vistas dan al mar, se transforma en algo insoportable. Cuando este monólogo ya estaba de gira, Paul Verrept tuvo la necesidad de crear una segunda parte, 'La huida', donde la historia se cuenta desde el punto de vista de la parte masculina del matrimonio protagonista.

"El texto es un ejercicio muy interesante porque obedece a una doble mirada: la relación que tenemos con nuestra pareja y la que podemos tener con un externo, que nos puede dar miedo", detalló Esbec en declaraciones recogidas por Ical, sobre una obra que ni siquiera pone nombre a sus personajes "para interpelarnos a todos". "Podríamos ser cualquiera de nosotros", subrayó.

En cuanto al texto, el que fuera director del Teatro Principal de Zamora explicó que se trata de "monólogos muy narrativos con gran peso de una poesía lúcida, y repletos de imágenes", lo cual dificultó su puesta en escena al no ser un texto dramático: "Pasan cosas pero no suceden en escena". Una dificultad con la que también se encontraron los actores. "Al recibir el texto es verdad que se plantea la complejidad de la memorización, porque es un texto amplio y poético", apuntó Fernando Guallar. En la misma línea se expresó Rebeca Hernando: "Es un texto complejo para poner en escena pero engancha desde el principio".

El propio autor, Paul Verrept, contó cómo surgió la obra: "Empecé a escribir como una historia de amor y desamor, pero pronto apareció una quiebra, apareció otro tema". Se refería a los refugiados y el drama de la migración, que envuelve todo el texto. El propio dramaturgo neerlandés explicó que la obra "se puede ver cómo una historia de una pareja donde la aparición de los refugiados cambia todo o al revés, cómo una historia de refugiados que entran en la rutina de una pareja". "Los refugiados han tenido importancia en mi obra, y aportan una especie de salvación, una nueva mirada de mirar", sentenció.

La obra se podrá contemplar en la Sala José Luis Alonso del Teatro La Abadía desde este jueves hasta el 22 de marzo. Posteriormente, iniciará una gira por España que recalará, entre otros lugares, en Zamora.