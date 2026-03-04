Zamora, tierra de grandes poetas

"Zamora tiene muchos poetas y de muy alta calidad". Así de taxativo se mostró Fermín Herrero, quien pronunció el martes una conferencia sobre poesía actual en la región en la Biblioteca Pública de Zamora, enmarcada dentro un ciclo que recorre hasta mayo la comunidad de la mano del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Clasificación

El poeta soriano habló de tres líneas. Una corriente "castellana" que "viene del romancero y desemboca en Claudio Rodríguez, y que está presente en autores vivos como Antonio Colinas". Junto a ella, la "poesía experimental que tiene su cabeza más visible en Antonio Gamoneda, Juan Carlos Mestre y Tomás Sánchez Santiago", mientras que una tercera pata la conforman los autores "inclasificables", un cajón en el que situó a León Felipe, pasando por Agustín García Calvo, "un poeta absolutamente singular", por Jesús Hilario Tundidor, "un poeta, sin duda, a reivindicar", Justo Alejo ó Waldo Santos.

El poeta Fermín Herrero durante la charla en Zamora. / Alba Prieto / LZA

La nómina de autores de los que habló se extiende hasta la actualidad con voces como las de Jesús Losada, Natalia Carbajosa, Luis Ramos, Concha Pelayo, Rafael García Lozano, y los más jóvenes: David Refoyo, Gustavo Tobal y Maribel Andrés.

Grandes referencias

Desde su punto de vista la extensa lista de autores se debe "a la impronta de Claudio (Rodríguez) y ahora de Tomás Sánchez". Sobre el último Premio Castilla y León de las Letras subrayó que "es uno de los poetas esenciales ahora mismo de España y está teniendo un gran respaldo cuando en poesía suele llegar a título póstumo".

El experto reflexionó sobre la situación de Zamora, azotada por una severa crisis demográfica: "No hay muchas razones para ser optimistas, pero no así en la literatura". Desde su punto de vista, "Zamora ha tenido muchísima suerte en tener unos tan poetas excepcionales".