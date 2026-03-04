Zamora promueve una red de ciudades con molinos para poner en marcha una nueva ruta por Europa

La ciudad de Zamora aspira a ser una parada en la nueva ruta por Europa para visitar molinos. Red europea que se impulsa desde el consistorio zamorano y la asociación alemana Mühlenvereinigung, dedicada a la preservación, estudio, restauración y uso de molinos históricos.

Con este objetivo, el responsable de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, ha mantenido un encuentro con representantes de la entidad para estudiar una posible colaboración que de forma a la red europea de ciudades con molinos. Reunión que ha tenido lugar en el marco de la feria ITB Berlín dando como resultado la posibilidad de celebrar este año unas jornadas sobre esta nueva ruta en la ciudad de Zamora.

"El interés en el patrimonio Industrial se presenta como una novedad del mix de atractivos del territorio que está creciendo poco a poco", declara Strieder. Por ello, desde el área se está impulsando la promoción del patrimonio industrial y la riqueza de Zamora en cuanto a molinos, fábricas de harinas y centrales eléctricas, así como todo lo que tiene que ver con la energía y el agua.

"Es importante crear productos atractivos para el turismo que permitan la diferenciación de otros destinos y que den un matiz especial a Zamora", añade.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder,en la feria de Berlín / Cedida / LZA

Creciente atractivo del patrimonio industrial que incrementa también el interés que despierta conocer la intrahistoria de los pueblos, es decir, "conocer cómo se trabajaba, la cultura de la vida cotidiana, la historia del desarrollo y la utilización de la tecnología y las huellas que todo ello ha dejado en el paisaje cultural de Zamora". En este punto, se enmarca el Poctep Transfronterizo Ingenios Duero Douro, a través del cual se están llevando a cabo distintas iniciativas prometedoras de productos turísticos que unen Zamora y la Tras-Os-Montes, en Portugal.

Zamora está presente estos días en la feria líder mundial del sector turístico, en la que participan más de 160 países y unos 6.000 expositores. Visibilidad, en un potente mercado internacional, de los encantos de la capital de la mano de Turespaña, en la que el concejal de Turismo exprime al máximo su agenda para dar a conocer la ciudad a los profesionales del sector, como agencias de viaje y touroperadores. De este modo, se ha llevado un importante material promocional a las diferentes agencias de viajes para mostrar la oferta de actividades y de experiencias que tienen a su alcance todos los visitantes que opten Zamora como destino turístico.

Paralelo a la feria, se celebra el Congreso ITB Berlín, cuyo lema este año es "Leading Tourism into Balance" (llevar el turismo al equilibrio), centrado en el reto de la conciliación entre el crecimiento sostenible del turismo y la protección de los ecosistemas naturales, la estabilidad económica y la responsabilidad social.