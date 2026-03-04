Sectores que han contribuido al incremento del paro y el que ha generado empleo en febrero en Zamora

El paro ha subido en 131 personas en el último mes. Ese incremento del número de desempleados de enero a febrero se explica, fundamentalmente, por el retroceso en empleabilidad experimentado el último mes por el sector servicios.

De hecho, de los 131 desempleados nuevos inscritos en las listas del Inem, de ese sector que engloba a uno de los motores de la dinamización laboral zamorana gracias al comercio y la hostelería se anotaron 122 parados más.

El segundo colectivo que más acusó los malos datos de empleo fue el de quienes se inscriben por primera vez en las listas de desempleados. En este caso, el colectivo sin empleo anterior vio incrementado el número de parados en Zamora en 22. Más leve, apenas imperceptible fue el incremento en la industria, con cinco zamoranos más en situación de desempleo, y en la agricultura, que contabilizó dos parados más.

A contracorriente, y en buena dirección, ha remado en febrero, en lo que a datos de empleo se refiere, el sector de la construcción. Con una climatología favorable y con grandes obras aún en marcha en el sector público, la construcción redujo su número de desempleados en 20 personas en febrero.

En total, la cifra oficial de personas en situación de desempleo en Zamora asciende al finalizar febrero a 8.578 mientras que el mismo mes del año pasado eran unos nueve mil. Eso supone que en términos interanuales el paro ha bajado el 4,75% en Zamora, mientras que en la comparativa con respecto a enero de este año ha subido el 1,55%.

Ese último porcentaje es superior tanto a la media autonómica de evolución intermensual del paro como a la nacional, ya que en el conjunto de Castilla y León la subida fue del 0,71% y en España la subida fue aún más leve, del 0,15%, según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Valoración

Desde el sindicato CC OO de Zamora han realizado una valoración de los datos y han recordado que febrero es un mes que "tradicionalmente presenta desafíos para el empleo". A su juicio, las cifras del último mes muestran "una ligera disminución" del paro registrado interanual.

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, las cifras de Zamora son más positivas, ay que se incrementó el 62 personas hasta sumar un total de 61.508 afiliados. En comparación con febrero del año pasado, esa cifra supone casi un millar de trabajadores cotizando más en la provincia. En concreto, son 947, con un aumento porcentual interanual del 1,56%.

Además, en febrero se han firmado un total de 2.867 contratos, lo que supone 175 menos que los rubricados un mes antes. De ellos, prácticamente dos de cada tres fueron temporales y el resto indefinidos. El porcentaje de contratos indefinidos es cinco puntos más bajo que la media autonómica y cerca de diez si se compara con el tanto por ciento de contratos indefinidos suscritos en febrero.

Prestaciones

Por lo que respecta a la cobertura con algún tipo de prestación, del total de parados, 4.628 reciben algún tipo de prestación contributiva o bien un subsidio de desempleo, mientras que 3.950 no cobran nada.

Por sexo, las mujeres sufren en mayor proporción que los hombres el desempleo en la provincia, ya que ellas representan en torno al 60% de total de desempleados.

Al respecto, CC OO de Zamora ha indicado que "los desequilibrios en la asunción de los cuidados influyen negativamente en el desarrollo profesional, personal y económico de las mujeres".

Por lo que respecta a los datos de Castilla y León, Zamora fue la tercera provincia de la Comunidad que registró una mayor subida del paro en febrero respecto al mes anterior por detrás de Soria y Palencia. Hubo tres provincias, Burgos, León y Segovia, que lograron un descenso en el número de desempleados.