Carmen Fúnez, vicesecretaria nacional del PP: "El sanchismo es un movimiento político que ha destrozado al PSOE"

Dejando de lado la etiqueta de vicesecretaria nacional del Partido Popular, ¿quién es Carmen Fúnez?

Soy una persona nacida en un pueblo de Ciudad Real, por eso creo entender bastante bien a la provincia de Zamora. Mi pueblo se llama Almodóvar del Campo, y creo que nacer en un pueblo de una provincia rural ha marcado mi forma de entender la política.

Carmen Fúnez durante la entrevista realizada en la sede del PP de Zamora. / Víctor Garrido

¿Cómo desconecta de la política? Si es que alguna vez lo hace.

Con mi familia y con mis amigos. Pero en cualquier caso no es una cuestión de desconectar. Yo tengo vocación política, y eso es como si tuvieras unas lentillas que no puedes quitarte. Si miro un parque, si veo una película... siempre veo la política que hay en todo eso.

Desde el PP han hablado de propuestas para ayudar a las personas con alzhéimer, así como a sus familiares. ¿Qué iniciativas pondrían en marcha para los conocidos como cuidadores no profesionales? ¿Qué pasaría si los 5 millones que hay en España dejaran de cuidar?

Tendríamos un problema, porque efectivamente la familia como estructura social está sosteniendo en gran parte nuestro Estado del Bienestar. Yo sí creo que hay que poner en valor esos cuidados y dar respuestas a esas asociaciones, y esa es la línea política que el Partido Popular va a tener. Lo que pedimos también es dejar de mentir, porque anunciar propuestas sin presupuesto genera frustración.

Tras la supresión de paradas de AVE en Sanabria, ¿qué opina de la gestión ferroviaria del Gobierno de España?

El sanchismo es un movimiento político que ha destrozado al PSOE, se define como el uso del poder para mantenerse en él, independientemente del precio político que haya que pagar, facilitando considerablemente a unos y no a todos. El sanchismo es tener a tu mujer imputada, no dar explicaciones y no dimitir. El gobierno de Mañueco no ha dejado de atender y de estar al servicio de los ciudadanos. Otro ejemplo es lo que ocurrió en Adamuz, que se podría haber prevenido. Se pidió por vía parlamentaria, con reuniones con los responsables políticos, y no se atendió nunca.

Ante la creciente tensión geopolítica internacional, ¿qué opina de que el Gobierno de España haya denegado a Estados Unidos el uso de sus bases militares?

Creo que en política hay que tener claro que cuando tomas decisiones no se pueden hacer pensando en uno mismo, sino en la institución y tus representados. El problema que tiene Sánchez es que cree que los españoles deben estar a su servicio, y no al revés. Él ahora no está pensando en garantizar la seguridad de los españoles. Solo pensando que así se puede justificar el hecho de que le falles a tus socios de la OTAN y de la UE. Gracias a estas alianzas nuestro país se siente más respaldado, y en momentos como estos debemos mantenernos cerca y compartir las decisiones que "las familias" a las que pertenecemos están decidiendo, y ahí es donde Sánchez se equivoca. Está pensando en él, en los titulares y en un tacticismo bastante limitado por lo que en este momento nos estamos jugando.

¿Cuál es su opinión sobre la detención de Nicolás Maduro?

Creo que lo importante no es lo que opinamos nosotros, sino lo que opinan aquellos que viven o vivían en Venezuela. Igual que hay que preguntarle a los iraníes que se vieron obligados a huir de su país. O a las mujeres iraníes que se ven limitadas debajo de un burka. Creo que habría que preguntarle a los familiares de los opositores masacrados por el régimen ayatolá. Ahí sí se puede hablar de derecho internacional.