El PSOE de Zamora busca ser la voz de todo el arco progresista y los defraudados por el PP

El cabeza de lista del PSOE de Zamora en las elecciones del 15 de marzo, Iñaki Gómez, ha declarado que quiere ser "la voz de todo el arco progresista" y aspira a recoger votos igualmente de "los que están cansados y los que están defraudados" por la evolución de la provincia con el PP y que "han visto que han visto que sus hijos o sus hijas se tienen que marchar" por falta de futuro aquí.

Por ello, ha pedido "votar en conciencia" a los que incluso no compartan del todo las ideas socialistas. Gómez se ha marcado como objetivo "llevar a Valladolid la voz de la mayoría de los zamoranos y zamoranas".

Esa reflexión la ha realizado tras la reunión que ha mantenido la candidatura socialista con los máximos responsables de los sindicatos CC OO y UGT. En ese contexto, Iñaki Gómez ha expresado también su deseo de ser la voz de los sindicatos y de los trabajadores, por quienes se ha comprometido a apostar porque "creemos absolutamente en el diálogo social y en la labor de los sindicatos de clase". Ha elogiado su papel a la hora de conseguir "tantos derechos para el conjunto de los trabajadores".

El cabeza de lista del PSOE ha recordado lo ocurrido en la primera parte del último mandato de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León, con dos años y medio de gobierno en coalición con Vox en los que "se rompió absolutamente el diálogo social" ha lamentado para recordar que igualmente se trató de desmantelar el Serla (Servicio de Relaciones Laborales). "Solo una sentencia en los juzgados y también, por qué no decirlo, la salida de Vox del Gobierno autonómico hicieron que se recuperara ese diálogo social y el Serla", ha declarado.

Por su parte, el secretario general de CC OO de Zamora, Jesús Carretero, ha comentado tras la reunión los objetivos comunes que los sindicatos han compartido con el PSOE de que en la provincia haya "buenos servicios públicos, igualdad real y empleo digno para todas las personas".

También ha pedido un refuerzo de la sanidad pública, especialmente en la Atención Primaria y en el medio rural, así como una reducción de las listas de espera hospitalarias y en las consultas de las especialidades médicas.

Otro de los puntos comunes del PSOE con los sindicatos de clase tiene que ver con los servicios sociales y la atención a la dependencia. En ese sentido, Carretero ha reivindicado el aumento de plazas en las residencias públicas y que se garantice que "la apertura de la nueva residencia no suponga el cierre de la actual", ha declarado en relación a la polémica sobre el futuro de la residencia de Los Tres Árboles cuando en verano se abra la nueva que se construye junto al antiguo CEI.

Por su parte, el secretario general de UGT de Zamora, Juan Escudero, ha señalado que han planteado al PSOE "lo que la clase trabajadora necesita, aspira y quiere" y que "si ellos están de acuerdo, como parece ser, estarán siempre a nuestro lado".