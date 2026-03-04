La poesía de Tundidor, muy viva

La creación poética de Jesús Hilario Tundidor brilló con luz propia en el homenaje tributado el martes en el Ateneo de Madrid.

Una treintena de personas, entre poetas, críticos literarios y artistas, tomaron parte en un viaje escénico multidisciplinar, que fusionó la palabra poética y la música con propuestas escénicas y visuales alrededor de la antología y del audiolibro "La Hora Múltiple". Los poetas leen a Jesús Hilario Tundidor, que reúne poesía escrita, recitada y cantada editado por Hiperión, con la colaboración de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Zamora.

Carlos Agazón durante su intervención. / Cedida

El acto contó con intervenciones a cargo de Carlos Aganzo, coordinador de la edición y autor del prefacio del volumen, de críticos literarios, como Javier Lostalé, o del experto en la figura del poeta, el zamorano Fernando Primo, quien mantuvo una relación de amistad de décadas con el poeta y que señaló que "Jesús quería mucho a Zamora y cada vez que le decían algo de Zamora, allí estaba".

Fernando Primo en su participación en el acto en recuerdo del poeta Tundidor. / Cedida

También compartió que "uno de los últimos actos literarios que él realizó fue un recital poético en el año 2016 en el Instituto Claudio Moyano, en el mismo centro donde él había estudiado de joven."

Además, declamaron versos del zamorano, entre otros poetas, Luis Alberto de Cuenca, Juan Carlos Mestre, Olvido Casado, Jaime Siles o Rafael Soler.

Participantes en el homenaje en el Ateneo de Madrid. / Cedida

V aniversario

Esta actividad en Madrid supone el pistoletazo de salida para una de serie de propuestas para homenajear al poeta coincidiendo con los cinco años de su fallecimiento el próximo mes de mayo.n