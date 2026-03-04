La nueva generación de trenes Avril, la serie 107, en pruebas en Zamora

La estación de Zamora alberga estos días uno de los nuevos trenes de la serie 107, de alta velocidad, perteneciente a la familia Avril de Talgo. La serie estará formada por trece trenes provenientes de reformar antiguos coches de pasajeros de la serie 7 de Talgo para convertirlos en un tren completo al añadirle cabezas tractoras eléctricas. Estará homologada para circular a 330 kilómetros hora tanto en ancho ibérico como en ancho internacional en servicios Renfe AVE y Renfe Avlo en Bélgica, España, Francia, Italia y Suiza. Será una serie similar a la 106, con la diferencia de que la S-106 se fabricó íntegramente y no reutilizando el antiguo parque móvil.

El tren apartado en Zamora no tiene ningún vinilo de Renfe, es decir, no están rotulados por la operadora. Se encuentra en periodo de pruebas para su homologación. Los 107 se van a fabricar con las cabezas tractoras del Avril (serie 106), pero con los remolques reaprovechados de los Talgo serie 7, algunos de ellos del desaparecido servicio de trenhotel, acondicionados para plazas de asiento. Estos trenes no van como los otros Avril con la composición de tres asientos a un lado y dos al otro, sino con dos y dos. Aunque reaprovechados los coches se piensa que van a ser más cómodos, ya que se trata de un material muy fiable de Talgo y serán más amplios.

A los dos o tres días de estar apartado en Zamora, el tren sufrió actos vandálicos en forma de pintadas, cuya limpieza cuesta un ojo de la cara.

Historia

En febrero de 2018 Renfe Operadora adjudicó a Talgo por 107 millones de euros la transformación de 156 coches de servicio nocturno pertenecientes a la serie 7 de Talgo. Esta serie había entrado en circulación en los años 2000 y prestaba servicios nocturnos bajo la marca comercial Trenhotel.

El objetivo era crear con estos 156 coches un total de 13 composiciones que pudieran alcanzar 330 kilómetros hora. Renfe se reservó la opción de transformar 72 coches más para crear otras 6 composiciones y, por el momento, no encargó la construcción de las cabezas tractoras que los trenes necesitarían (los coches son remolcados, es decir, no pueden propulsarse por sí mismos y para ello necesitan de otro vehículo, como una locomotora o una cabeza tractora).

En mayo de 2021 Renfe adjudicó a Talgo la construcción de veintiséis cabezas tractoras, con opción de 12 más. Es decir, adjudicó dos cabezas tractoras para cada composición de coches encargada en 2018, aunque no se había aplicado la cláusula de expansión del contrato y el pedido seguía siendo de 13 trenes. La serie 107 será la segunda serie de la familia Avril que se entregará a Renfe, por detrás de la S-106, cuyas unidades se fabricaron íntegramente, sin reutilizar material preexistente.

Tras el proceso de homologación la entrega de las primeras ramas de este tren están previstas para este mismo año.