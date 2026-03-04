Llegan las tormentas a Zamora y regresan los bajo cero: atento a estos días

Zamora se prepara para un vuelco meteorológico: tormentas, lluvias persistentes y el regreso de los grados bajo cero. El nuevo escenario primaveral en el que estabas inmerso puedes olvidarlo, ya que se avecina este jueves un giro que vas a notar. Después de varios días de estabilidad y temperaturas inusualmente suaves para estas fechas, Zamora afronta un cambio radical de tiempo con la entrada de una sucesión de frentes que dejarán tormentas, lluvias intensas y un descenso térmico notable. La previsión anuncia un giro brusco que se hará notar a partir del jueves y que marcará buena parte del fin de semana.

El jueves arrancará con cielos cubiertos y ambiente relativamente templado, pero a partir del mediodía las probabilidades de tormenta se disparan hasta el 100%, inaugurando un episodio de inestabilidad que se prolongará durante varios días. La franja entre el jueves por la tarde y el sábado será especialmente complicada, con lluvias constantes, descargas eléctricas y cotas de nieve que irán bajando desde los 2.000 metros hasta situarse próximamente en torno a los 1.500 metros, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

El tiempo en Zamora durante los próximos días. / Aemet

El viernes y el sábado mantendrán el mismo patrón: precipitaciones persistentes y temperaturas que irán desinflándose. El domingo la situación apenas mejorará y el lunes llegará el verdadero golpe frío: la mínima caerá hasta –1 °C, devolviendo a la capital zamorana a valores plenamente invernales. La jornada del martes repetirá la misma tónica, con una mínima nuevamente bajo cero.

Desplome térmico y heladas matinales

Este desplome térmico marca el regreso de las heladas matinales, que no se registraban desde hace semanas, y anuncia un final de invierno más severo de lo que se había visto hasta ahora. Las autoridades meteorológicas recomiendan extremar la precaución en carretera ante la combinación de lluvia, descenso de temperaturas y posibles placas de hielo, especialmente en las primeras horas del día.