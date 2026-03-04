Laura Rivera (IU): "las energéticas y las macrogranjas son los okupas del territorio"

"Las grandes empresas energéticas y las macrogranjas que se han asentado en Zamora lo han hecho como okupas del territorio. No pagan el alquiler del terreno a los ayuntamientos, cotizan fuera y acaban expulsando a los moradores, vecinos, agricultores y ganaderos de toda la vida".

Tal dijo Laura Rivera, candidata de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes-Equo: En Común, en la presentación de las propuestas de la coalición en materia de Educación y Empleo frente al Campus Viriato.

El empleo en Zamora principalmente se centra en el sector público y en el de autónomos pymes y economía social o cooperativas, que son los sectores que defiende IU en su programa y a quien deben ir dirigidas las ayudas económicas desde todas las instituciones y en particular desde la Junta de Castilla y León , y no precisamente a esas grandes empresas que solo crean puestos de trabajo durante el tiempo en que se construyen, y después dejan el territorio esquilmado permanentemente.

Laura Rivera considera esencial para el futuro de nuestra provincia y de nuestra comunidad crear empleo público en servicios, apoyar a los autónomos y pequeñas empresas que también prestan servicios, establecer una fiscalidad justa para garantizar la igualdad en vez de diferenciada para que paguen más los trabajadores en el IRPF o los autónomos con las cuotas que las grandes empresas que se instalan en Zamora y cotizan en otras zonas.

Reprochó a la consejera de Empleo y candidata del PP por Zamora, Leticia García, que se vanaglorie por los buenos resultados del paro en la provincia y la comunidad, cuando estos se deben a las políticas de izquierdas que se están llevando a cabo desde el Gobierno, en especial la contratación indefinida, que ha hecho aumentar la afiliación a la Seguridad Social.

Educación

El lugar elegido para la presentación del programa, "sirve como ejemplo para recordar una lucha ciudadana pacífica que cambió un cuartel cerrado por un campus abierto a la educación, pero también para evitar que el mismo se convierta en una fábrica de parados para los que se quedan en la provincia o un pasaporte para la emigración de los jóvenes mejor preparados de la historia".

Una generación bien preparada gracias a la educación, con muy buenos resultados en la provincia y en la Comunidad a todos los niveles, como confirma el informe PISA o como aparece en los medios con premios en las olimpiadas de geología y filosofía, o hace unos días en mecatrónica.

Una generación bien preparada gracias a la educación pública que es la que llega a los 520 pueblos y 248 municipios de la provincia, y la que llega exclusivamente a los 517 pueblos y 245 municipios de la zona rural. Porque, como ha aclarado Laura Rivera, la libertad de enseñanza para elegir centro que proclaman las derechas, en esta provincia se limita a tres localidades: Zamora capital, Benavente y Toro. Los niños de 517 pueblos solo pueden elegir la pública de manera gratuita, o ir a la privada si les llevan sus padres en coche (en Buscyl gratuito no, porque no hay autobuses) o si pagan una residencia privada. Y con la enseñanza universitaria en Zamora sucede lo mismo, también es pública.

Propuestas

Entrando en el programa de educación, Izquierda Unida defiende una educación universal, pública, laica, inclusiva, coeducativa, ecológica y democrática, una educación para la igualdad y para la paz.

Entre las propuestas figura la de educación infantil desde los 0 años en toda la provincia, financiada por la Junta, y no dependiente de la iniciativa de los alcaldes y sobre todo de los escasos presupuestos de los ayuntamientos de los pueblos pequeños, como el programa Crecemos que, aunque tenga ayudas de Diputación y Junta no garantiza la educación impartida en centros escolares. La extensión de la educación infantil a los 2 años y 1 año en escuelas que ha iniciado la Junta, está dejando fuera a los pueblos sin escuela, que son la mayoría en la provincia.

Otra propuesta pasa por reabrir escuelas en pueblos: porque garantizar la escolarización en el primer ciclo de educación infantil es además una oportunidad para reabrir escuelas desde los cero años con los más pequeños, incluyendo los primeros cursos de educación Primaria. Se abrirían esas escuelas que se cerraron por falta de niños y niñas, y se transformaron en consultorios médicos con falta de personal sanitario.

Implantar Formación Profesional en todos los institutos comarcales, es la tercera medida, ligada al tejido productivo y el empleo. A modo de ejemplo, ciclos formativos relacionados con el cuidado de las personas mayores, atención a personas dependientes, conservación del medio ambiente, agricultura ecológica y energías renovables. Tienen donde hacer prácticas.

Financiar desde la Junta un plan de actividades extraescolares educativas en el medio rural, en colaboración con los ayuntamientos es otra de las ideas, junto con la extensión de los comedores escolares y abrirlos en verano para atender la pobreza infantil.

Laura Rivera ha resaltado la importancia de unos servicios públicos de calidad y para todos los ciudadanos en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma, en igualdad desde la capital hasta el pueblo más pequeños. Unos servicios públicos que favorecen el asentamiento de población y crean empleo. Actualmente, los servicios públicos en Zamora emplean a 12.000 trabajadores y aún se necesitan más en todos los sectores, sanidad, educación, dependencia, forestales, etc.