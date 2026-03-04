IU denuncia 28 años de retraso en la apertura de la oficina comarcal de Medio Ambiente en Benavente

Izquierda Unida ha vuelto a reclamar la apertura de la Oficina Comarcal de Medio Ambiente en Benavente, ha denunciado el compromiso incumplido de reapertura realizado por la Administración regional hace tres años, y ha acusado a la Junta de bloquear el funcionamiento de una instalación que debería atender 144.000 hectáreas obligando a los afectados a desplazarse 50 kilómetros, hasta Santibáñez de Vidriales, para realizar trámites de cinco minutos.

La formación sostiene que la situación actual provoca un trastorno significativo para los habitantes de la comarca, que deben desplazarse hasta otra localidad para gestionar solicitudes de corta de leña o autorizaciones de quemas, trámites que solo se atienden un día a la semana y en horario limitado, según recoge el comunicado. “Otro año más”, subraya la organización, la atención al público se concentra en un único punto oficial, lo que obliga a algunos usuarios a recorrer hasta 50 kilómetros para gestiones de apenas cinco minutos.

IU recuerda que lleva más de dos décadas denunciando la inacción de la administración regional en relación con la oficina comarcal que corresponde a Benavente por su condición de cabecera de comarca forestal. A pesar de que la sede física está instalada en la ciudad desde hace más de tres años, la organización afirma que continúa sin ofrecer servicio ni estar disponible para los ciudadanos, que siguen sufriendo las consecuencias de esta situación.

"Los esfuerzos no se intensificaron"

IU rememora que en 2020 responsables territoriales aseguraron que se iban a “intensificar los esfuerzos” para poner en marcha la oficina en Benavente, comprometiéndose a agilizar los trámites pendientes. Sin embargo, IU considera que el paso del tiempo ha evidenciado la falta de agilidad y de interés por parte de la administración autonómica, que mantiene sin uso una dependencia destinada a atender a una comarca de más de 144.000 hectáreas.

El comunicado también critica la actitud del Ayuntamiento de Benavente, al que acusa de mostrar un desinterés similar por no defender la apertura de la oficina que corresponde a la ciudad. IU lamenta que, pese a la supuesta buena relación institucional entre el consistorio y la administración autonómica, no se haya logrado desbloquear una reivindicación que acumula más de 28 años de retraso.

Fundamenta la coalición su exigencia en la normativa que establece la estructura territorial de los servicios medioambientales, que reconoce a Benavente como cabecera de comarca y prevé la existencia de una oficina de apoyo al trabajo del personal de la escala en cada demarcación. IU subraya que, según dicha estructura, la oficina situada en otra localidad figura únicamente como punto de destino de agentes medioambientales, no como cabecera comarcal, y recuerda que Benavente supera los 17.000 habitantes, un factor poblacional que refuerza la necesidad del servicio.

IU acusa a la administración autonómica de falta de sensibilidad con el sector y con los ciudadanos, recordando que los propios trabajadores medioambientales llevan reivindicando la implantación de esta oficina desde hace más de dos décadas. La organización cita compromisos públicos realizados en distintos momentos en los que se aseguraba que la solución era inminente, compromisos que, según denuncia, nunca se materializaron.

"Menos promesas y más acción"

La formación insiste en que la apertura de la oficina es esencial para mejorar la eficacia del servicio público, acercar la administración a los ciudadanos y evitar desplazamientos innecesarios tanto de usuarios como de agentes. IU se solidariza con los trabajadores del sector, que continúan afrontando problemas derivados de esta situación, como la atención en domicilios particulares, la tramitación dispersa de expedientes o los desplazamientos constantes a otra localidad.

La organización concluye reclamando “menos promesas y más acción” para que la oficina comarcal de Medio Ambiente funcione donde corresponde: en Benavente, como cabecera de una amplia comarca que sigue esperando una solución desde hace casi tres décadas.