Hevia, gaitero: "La tradición oral de los mayores debe acompañar a la música"

El gaitero asturiano José Ángel Hevia, conocido artísticamente como Hevia, ofrece un concierto este viernes, día 6, a las 20.30 horas en el Teatro Ramos Carrión.

Su presencia en Zamora se enmarca dentro de una gira que conmemora que hace 25 años recibió el Platinum Award porque había vendido más de un millón de discos de "Tierra de nadie". Cuando dio sus primeros pasos en la música tradicional, ¿se imaginaba todo esto?

No, porque cuando yo empecé tenía diez años. Crecí en una familia con mucho apego a las tradiciones y a la música tradicional. Recuerdo una conversación en la que me preguntaron: ¿quieres tocar un instrumento? Dije que sí y que la gaita. Los primeros años fueron de patear muchas romerías, procesiones y misas de pueblo, llegué a tocar tres misas en un día cuando los curas solo pueden dos (risas). Estuvimos así durante diez años mi hermana María José y yo. Luego empezamos a acompañar grupos folclóricos, lo que nos llevó por primera vez a Zamora en 1984 cuando conocí al grupo Doña Urraca en la plaza de toros. Posteriormente vinieron las bandas de gaitas y las escuelas de gaitas, que fui formando por Asturias, lo que me ocupó unos cuantos años. En 1996 decidí ir a Madrid a grabar un disco, con una gran ilusión y una gran ignorancia porque pensaba que en dos meses volvía a Asturias con el disco bajo del brazo. Me llevó dos años grabar aquel disco y sigo de gira desde entonces.

¿Qué factores confluyeron para su éxito?

La música es una profesión bastante cruel, en el sentido de que hay mucha gente que también lo merece y no llega. Nadie lo logra sin trabajo y la suerte también la tuvimos, es justo reconocerlo. En aquel momento había mucha difusión de las escuelas de música tradicional en toda España, habían trabajado durante décadas y no había salido todavía al gran público. Además, había un movimiento en toda Europa de auge de esta música tradicional, de cultura tradicional... y todo eso influyó en que pasara aquello.

Cultura tradicional zamorana

Alude a su primer contacto con la provincia. ¿Cómo era la cultura tradicional en Zamora en esa primera ocasión que actuó en la capital?

La diversidad y la riqueza que tiene Zamora son propias de una superpotencia cultural. Resulta increíble porque son los instrumentos tradicionales, la vida alrededor de ellos, tradiciones y música... y todo eso está vivo. Y la primera vez que lo viví fue en la plaza de toros de Zamora con Doña Urraca, con aquellos paisanos mayores que tocaban la dulzaina en el grupo. De alguna manera, quedó en mi recuerdo aquella potencia cultural y ahora que regreso a Zamora no podía dejar de hacer algo que tenía ganas de efectuar desde hace años con Doña Urraca.

También se va a rodear de la banda de gaitas de As Portelas y se subirán al escenario dos pesos pesados de la música tradicional local, Alberto Jambrina y Pablo Madrid.

Dos músicos que me honran con su amistad. Desde hace muchos años hemos compartido mucha música y muchos encuentros de músicos de toda Castilla y León, donde es estar rodeado de familia. Pablo y Alberto me dan mucha envidia.

¿Por qué?

Porque esos encuentros se hacen un par de veces al año de manera espontánea. La gente se va llamando por teléfono y, al final, se juntan 200 ó 300 músicos en torno a la música tradicional, lo que demuestra que está muy viva. Siempre que he podido he asistido, y tenerlos en el escenario va a ser un poco rememorar esos encuentros.

¿Cómo va a ser el espectáculo en el Ramos?

El espectáculo va a ser con mi banda habitual en la que están María José, mi hermana a las percusiones, tendremos a Paco Yebra en el bajo eléctrico, a Lauren Strachman en las baterías, a Rubén Rebolleda en los teclados y yo estaré con las gaitas. Pasarán por el escenario As Portelas, Doña Urraca y Jambrina y Madrid. Habrá temas de mi carrera durante estos 25 años que han cambiado incluso respecto a lo que la gente puede escuchar en los discos, porque la música está viva y cuando la sometes a 25 años de gira los propios músicos van haciendo cambiar cosas y se van incorporando elementos nuevos. Yo intento que, además de lo que toco, sea importante lo que cuento. Intento que las historias de los viejos gaiteros, de los que nos dejaron la tradición a los que vinimos después, sigan vivas. Cuando te entregan una partitura no te dicen la serie de historias que contaban oralmente los paisanos cuando la tocaban o el contexto donde se tocaba, y todo eso no se puede perder, hay que conservarlo; por lo tanto, intento que esté presente en el escenario también y que esa historia acompañe a la música.

Música de raíz

Usted, que tiene una visión más global del panorama nacional, ¿qué radiografía realiza de la situación de la música tradicional en estos momentos?

A pesar de que no estamos en un pico de conocimiento por parte del gran público ni estamos de moda en este momento a nivel de superventas, soy muy optimista porque la preparación técnica de los músicos jóvenes es increíble y, sobre todo, es muy superior a la que nosotros teníamos en nuestra época. Por ejemplo, la gaita ahora se estudia en el conservatorio y es una felicidad saber que está considerada, que hay estudios serios y reglados y que la generación que está saliendo tiene una preparación técnica alucinante. Dentro de algún tiempo, no sé cuándo, habrá un fenómeno que hará llegar esta música al gran público otra vez, que surgirá y que demostrará su potencial.

El mundo de la música ha cambiado radicalmente desde que arrancó su carrera. ¿El secreto para seguir reside en...?

El músico es un profesional que intenta vivir de su trabajo y tiene que ir adaptándose. Ahora si tú no apuestas por ti mismo, nadie va a venir. Tienes que ser gestor de tus propias giras, contratar los teatros, arriesgar tu dinero y tu patrimonio también. Tienes que creer en tu trabajo, en tu idea y tirar para adelante. No deja de ser una tarea empresarial porque no cuentas con ninguna subvención de ningún organismo, y, al final, tienes la respuesta del público al que estoy muy agradecido porque es el público el que está sosteniendo la gira, sosteniendo, en definitiva, la carrera de este artista.