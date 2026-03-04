La espectacular "luna de gusano", vista desde Zamora

El cielo de Zamora ha sido testigo de uno de los fenómenos más curiosos y cargados de tradición del calendario lunar: la “luna del gusano”. Con este nombre se conoce a la luna llena de marzo y, aunque pueda sonar peculiar, la denominación tiene un origen ancestral que se remonta a las tribus nativas norteamericanas, que ponían nombre a cada luna llena en función de los cambios que observaban en la naturaleza.

Según estas culturas, la luna llena de marzo marcaba el momento en que, tras el deshielo, el suelo volvía a ablandarse y las lombrices reaparecían en la superficie, anunciando el despertar de la tierra después del invierno. Ese pequeño gesto natural simbolizaba el inicio del ciclo agrícola y la llegada de las primeras aves en su retorno migratorio, por lo que esta luna era un auténtico aviso de que la primavera estaba en camino.

Hoy, la “luna del gusano” sigue siendo una de las lunas llenas más esperadas del año, no solo por su significado cultural, sino porque marca el punto de inflexión entre el invierno y la estación en la que la luz vuelve a ganar terreno. Un recordatorio celeste de que, incluso en las noches más frías, la naturaleza ya trabaja en silencio para renacer.

Aquí puedes ver la imagen captada por José María Benéitez en la que se observa la luna sobre el Peromato del Puente de los Tres Árboles de Zamora:

Luna de sangre / José María Benéitez

Luna roja

Además, la luna llena de marzo de 2026 ha llegado este año con un aliciente añadido: ha coincidido con un eclipse lunar total, dando lugar a la llamada Luna roja o Luna de sangre. Mario Picazo lo explica a la perfección en tiempo.es, donde alude a una Luna y un Sol en posiciones opuestas respecto a la tierra. Como ese máximo se produce durante el día en la península, la mejor observación desde España ha tenido lugar durante las dos últimas noches para observar "una imagen prácticamente completa del disco lunar".