La elevada demanda de espacios para Fromago 2026 obliga a acotar el cupo de expositores

La tercera edición de la feria Fromago Cheese Experience ha superado sus expectativas a más de medio año para su celebración. La organización del evento, la fundación Eilza (Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora) ha anunciado hoy que cierra de manera anticipada las inscripciones de expositores no queseros ante la numerosa demanda de espacios.

El objetivo es priorizar a las queserías nacionales e internacionales para garantizar espacio al sector lácteo-quesero, el gran protagonista de la feria, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre de 2026 en la ciudad de Zamora.

"Fromago reafirma su posición como el gran escenario internacional del queso, asegurando un escaparate integral de la mayor calidad tanto para el consumidor final como para los profesionales del canal de distribución y retail", explican desde Eilza.

Feria de récord

Los datos de inscripciones actuales confirman que la tercera edición, será no solo la de la consolidación del evento, sino la más grande de todas. La previsión para este 2026 es superar los 40.000 metros cuadrados de recorrido urbano en los que se podrán encontrar alrededor de 400 stands con la posibilidad de catar más de 1.200 variedades de queso de todo el mundo.

"El volumen de negocio y el éxito de convocatoria obligan a optimizar cada metro cuadrado del recinto ferial urbano", explican desde la organización.

Cita quesera que ya alcanzó en 2024 la no desdeñable cifra de más de 300.000 visitantes únicos, alcanzando unas ventas de cinco millones de euros y un impacto global superior a los 15 millones de euros.

Cita internacional

Entre los objetivos de Fromago 2026 está el incremento de su huella internacional, "atrayendo no solo a un mayor número de expositores de todo el mundo, sino también a prescriptores, compradores y profesionales clave del sector", detallan.

Propósito para avanzar en la profesionalización del evento que se traduce en un programa de actividades previo como, por ejemplo, una clase magistral que atraerá a más de 200 profesionales relacionados con el sector quesero a Zamora el próximo 21 de abril.

Mucio Furtado, especialista internacional en maduración y bioquímica, y Pablo Rivero, de Queserías Entrepinares, serán los encargados de ofrecer la ponencia centrada en el diagnóstico y las soluciones a los defectos en el queso. Jornada que ya cuenta con un importante número de inscritos entre los que se encuentran maestros queseros y responsables de calidad de todas partes de España.

"Un hito que consolida a la ciudad no solo como el mayor escaparate comercial del queso, sino como el principal foro de innovación y conocimiento lácteo del país", afirman los promotores del evento.

Programa de actividades

Fromago 2026 enriquecerá la experiencia de los visitantes con un programa en el que se incluirán ponencias, talleres y espectáculos, incluyendo como novedad el concurso a la Mejor Tarta de Queso de España.

Feria que convertirá a Zamora en el epicentro mundial del queso generando un impacto en la hostelería y el comercio local, como se comprobó en su edición anterior donde la ocupación hostelera fue del 100% en la capital de casi un 90% en la provincia.