El Duero tendrá cuatro embarcaderos más tipo pantalán en Zamora

La Confederación Hidrográfica del Duero ha sacado a exposición pública dos peticiones del Ayuntamiento de Zamora para, por un lado, legalizar un pantalán y crear otro en la zona de los Tres Árboles y, por otro, crear este tipo de embarcaderos en la zona de las Aceñas de Olivares y los Pelambres.

En la primera petición el Ayuntamiento solicita autorización para la ocupación de dominio público hidráulico, con objeto de legalizar un pantalán existente de 24,68 metros cuadrados de superficie, así como la instalación de uno nuevo de 69 metros cuadrados destinados al uso deportivo y recreativo en el tramo urbano del río Duero a su paso por Zamora, en el paseo de los Tres Árboles.

La actual tiene forma de T, mientras que la nueva se asemejará a una U.

En el segundo expediente el consistorio zamorano solicita autorización para la ocupación de dominio público hidráulico, con objeto de la instalación de tres pantalanes destinados al uso recreativo en el tramo urbano del río Duero en la zona de las Aceñas de Olivares. En concreto, se instalarán dos pantalanes con una superficie ocupada de 41 metros cuadrados para un embarcadero para barcas de remo, y de 15,73 metros cuadrados para el pantalán de la barca de paso. El primero de ellos servirá también como embarcadero para las barcas que están en el río y que se activan en la temporada estival para los paseos recreativos por el Duero.

En la zona de los Pelambres, se instalará un tercer pantalán con una superficie ocupada de 68 metros cuadrados.

Los pantalanes son estructuras de embarcadero que se sustentan sobre elementos flotantes, de tal forma que permiten el acceso desde la orilla hasta el cauce del río independientemente del nivel que alcance la lámina de agua, adaptándose a él.