Dime a qué discoteca de Zamora fuiste y te diré de qué generación eres: aquellos tiempos de Ramsés, Fresas o Nitons

No hay generación en Zamora que no haya tenido su propio templo nocturno. Esas viejas discotecas imposibles de olvidar que siendo casi niños pisaron por primera vez o aquellas donde conocieron amigos, amores o amantes. Esos lugares donde las horas se alargaban hasta pasar de la noche al día tienen nombres propios en Zamora: desde Fresas, Las Vegas o Peters, en el caso de los más mayores, hasta otras más recientes como La Moncloa o La Misión, pasando por otras tantas míticas como Caballo Negro, Mandrágora, Neón o Nitons.

Todas forman parte de una memoria colectiva de noches sin fin que ya bajaron la persiana para siempre, pero que marcaron una época.

Le hemos preguntado a nuestros lectores cuáles eran las mejores discotecas de Zamora y la palma se la lleva una: Ramsés II. Ha pasado casi medio siglo desde que se inauguró -año 1978- y el local marcó historia. Allí no solo había eventos, también pases de modelos, conciertos y las míticas fiestas de institutos que ningún adolescente quería perderse.

Imagen de la vieja discoteca Ramsés. / Facebook

Entre las respuestas de nuestros lectores, rescatamos muchos de esos lugares olvidados. Y no solo en la capital, también hay menciones a Villalpando, Benavente, Toro, Ferreras o Arrabalde.

"Las fiestas de instituto en Ramsés los viernes eran míticas. Nadie quería perdérsela y además empezaban pronto para que incluso los más jóvenes pudiéramos ir".

"¿Nadie se acuerda de la Tizas?"

"Ramses en Zamora, Tarántula y Jara en Santibañez de Vidriales, Los Álamos en Quiruelas y Sueños y Avanti en Benavente".

"Como todo el mundo, Ramses II, y luego otra a la que también íbamos mucho era Neón. La inauguró Boris, el de la Vermutería y el Berlín, poniendo música"

"Antes de 1980, de adolescente, El Mesón del Duero (calle Corral de Campanas) y DOVER ( calle Pablo Morillo, hoy El Portón). En los 80 y 90, RAMSÉS II"

"Apocalipsis en Puebla de Sanabria mi primera discoteca con 14 años"

"En Ramsés estuve alguna vez, pero como ya soy bastante mayor, yo iba a Los Rosales y Neptuno. Pero la más importante para mi, Galaxia de Toro, pues allí conocí a mi mujer. Me solían dar calabazas, pero ella no, jaja".

"El Purgatorio, en Ferreras de Arriba"

"Nitons Zamora, fue una época inolvidable".

"Duduá en Tabara, en verano Zamora era Ibiza... jajaja"

"Mikonos, hace 40 años o mássssss. Que recuerdos... Había un camarero que quitaba el hipo".

"Yo cuando iba a Toro me gustaba mucho la Cristal".

"La gente de mi generación creció en Pagos... con esos batidos, esa ventana donde había cola para sentarse y esas escaleras donde más de uno nos hemos pegado un buen piño"

"A mí esta pregunta me sirve para darme cuenta de lo mayor que soy... yo me colaba con 14 años en Las Vegas"

"En Muelas de los Caballeros iba al Rocanegra"

Yo iba al Cherokee... el ambiente era reguleras porque siempre había alguna pelea pero cuando había fiestas era muy divertido... hasta que se armaba".

"Yo iba mucho al Gabana, cambió de nombre un montón de veces. Había quienes lo llamaban "El Desguace" porque se suponía que iba gente mayor... ¡¡de 30 años!! Quién los pillara ahora, madre mía"

"Los de Villalpando se acordarán de El Abeto Rojo"

"Yo en Villaralbo iba a la Oliver"

"Yo salía en Toro y siempre iba a la To Guay"

"¿Pero nadie se acuerda de Caballo Negro? Lo mejor de cada casa jajaja

"Yo iba a la discoteca ATON de Arrabalde"

"En mi caso, Mikonos y Zodiac, en Zamora. Sansueña, en Benavente".

"Yo ya soy mayor... en mi juventud se llevaban Las Vegas"

"En mi época las míticas eran La Misión y La Moncloa. Todas las madrugadas acabábamos allí"

¿Qué me decís de la "Apocalises"?

"Las Vegas y Los rosales"

"Para escuchar música rock más cañera me iba a la Peters y luego estaban Nitons, Ramsés... El mesón del Duero también bien. Años 80 benditos"

"Fresas y Mandrágora"

"Creo que tod@s recordamos la primera discoteca a la que fuimos por primera vez. En mi caso fue "El Encuentro", en Morales de Toro. Después, la Galaxia.

Muchos de aquellos locales ya no existen, pero sus nombres salen de vez en cuando en cada conversión a lo "abuelo Cebolleta" o en canciones que a veces saltan en una vieja lista de reproducción. Aunque las noches hayan cambiado en Zamora, para las generaciones que las disfrutaron "parece que fue ayer".