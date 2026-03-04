Delhy Tejero y Baltasar Lobo, los zamoranos presentes en ARCO

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO Madrid, contará, desde el miércoles 4 hasta el domingo 8 de marzo, con la presencia de, al menos, una amplia nómina de 17 artistas de Castilla y León en los expositores de las 175 galerías procedentes de todo el mundo.

La representación de la provincia de Zamora la integran dos reputadas firmas en sus respectivas disciplinas, la pintora Delhy Tejero y el escultor Baltasar Lobo.

Delhy Tejero

El stand de Guillermo de Osma acogerá un apartado dedicado a visibilizar la labor de las mujeres artistas de vanguardia, donde tiene cabida la artista toresana Delhy Tejero.

De esta creadora, que perteneció al grupo de mujeres de la Edad de Plata, el público podrá contemplar una de las obras costumbristas que efectuó el lienzo "Mercado de Zamora" que se expuso en la Exposición de trajes regionales celebrada en el Palacio del Retiro de Madrid en diciembre de 1934, entre otras, conviviendo con obras como el retrato de Lorca realizado en vida por su amigo Pepe Caballero, de gran valor simbólico, según informa Ical.

Lobo

La galería de Leandro Navarro una edición más de ARCO apuesta por un de sus escultores de referencia, el zamorano Baltasar Lobo. En esta ocasión, la firma de arte exhibe la obra titulada "Femme à la cheveleure", realizada por el terracampino en mármol blanco de Carrara entre 1967 y 1968.

La escultura de mármol de Carrara que esculpiera Baltasar Lobo. / Ical

Se trata de una pieza donde el artista presenta a una mujer centrada en sí misma, atusándose el pelo. Este mármol, la estudiosa María Bolaños, en la monografía titulada "Baltasar Lobo 1910-1993", lo enmarca dentro de la tipología de la contemplación en la serie de obras de mujeres inactivas.

Resto de la región

La provincia con mayor presencia en ARCO corresponde a Valladolid, con cuatro artistas.

Por partida doble será protagonista Belén Rodríguez, cuyo trabajo también forma parte de varias exposiciones institucionales durante la semana de ARCO ,y está presente en el expositor de la galería sevillana Alarcón Criado y en el stand de Juan Silió con dos obras recientes. Eugenio Ampudia regresa al expositor de Max Estrella con dos obras y la Premio Nacional de Artes Plásticas Dora García exhibirá dos piezas en el espacio de la galería barcelonesa ProjecteSD en tanto que Diego del Pozo Barriuso será protagonista en el stand de House of Chappaz.

León

También participarán los leones Alberto García-Alix, que mostrará en el stand de Albarrán Bourdais; Félix de la Concha estará representado en la Galería Fernández Braso y desde la galería barcelonesa Rocío Santa Cruz proponen una relectura del paisaje, la naturaleza y la memoria a través del trabajo de Teresa Gancedo.

Burgos

En el caso de Burgos, Alán Carrasco mostrará en el expositor de ADN Galeria, Diego Delas exhibirá en el espacio de la galería mallorquina Pelaires dos óleos sobre lino de gran formato y Asunción Molinos Gordo mostrará en Travesía Cuatro varias piezas de recientísima creación que todavía sigue ultimando.

Salamanca, Soria y Palencia

De la provincia de Salamanca el protagonismo recaerá en Fernando Sinaga y en Bene Bergado. Segovia estará presente con piezas de César Paternosto en el stand de Guillermo de Osma que también reúne lienzos del soriano, afincado en Aranjuez, Mariano Carrera, más conocido como Dis Berlin.

La representación de la comunidad la completa la palentina Marina Núñez, presente en el expositor de Rocío Santa Cruz, donde exhibirá el primero de los trabajos de "Cosmos".