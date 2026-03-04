El Campus de Zamora retoma las campañas de donación de sangre

El Servicio de Acción Social de la Universidad de Salamanca (USAL) retoma las campañas de donación de sangre organizadas por el Centro Regional de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León, en colaboración con las Hermandades de Donantes de Sangre. En Zamora la colecta se llevará a cabo el 24 de marzo, de 9.45 a 13.15 horas, en la Escuela de Enfermería.

A lo largo del mes de marzo, diferentes facultades y campus de la Usal acogerán puntos de donación para facilitar la participación de toda la comunidad universitaria. Estas campañas buscan fomentar la solidaridad, promover hábitos de salud y contribuir a garantizar las reservas de sangre necesarias en la red hospitalaria de Castilla y León.

El calendario de la campaña de donación de sangre del mes de marzo arranca el jueves 5 de marzo en la Facultad de Educación y Turismo de Ávila.

El lunes 9 de marzo se traslada al Campus Unamuno, donde quedará instalado el autobús de donación en horario de 8:45 a 14:15 h.

El miércoles 11 de marzo la campaña llega a las Facultades de Ciencias y Ciencias Químicas, concretamente en el Aula de Grados, en horario de mañana y tarde, de 9:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.

El jueves 12 de marzo será el turno de la Facultad de Biología. Las donaciones serán en la sala de profesores del Edificio Dioscórides, en horario matinal, de 9:00 a 14:00 h.

La última jornada tendrá lugar el martes 24 de marzo en la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora, en los laboratorios 2 y 3. El horario de donaciones será de 9:45 a 13:15 h.