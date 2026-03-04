Calidad y profesionalidad en la III Feria Ferrero Hostelería, en Zamora

La empresa Andrés Ferrero e Hijos ha celebrado en Ifeza la III Feria Ferrero Hostelería, un encuentro profesional que sigue creciendo en participación y respaldo del sector.

Compañía de carácter familiar y actualmente en su tercera generación, Andrés Ferrero e Hijos inició su andadura hace casi medio siglo. Al frente se encuentran hoy los hermanos Andrés Ferrero y Yolanda Ferrero, que continúan una trayectoria vinculada históricamente a la distribución alimentaria. Además de Andrés Ferrero e Hijos, la familia cuenta con otra sociedad, Hermanos Ferrero Alimentación. Ambas operan de forma independiente, aunque comparten origen familiar y actividad en el ámbito de la distribución alimentaria.

La firma es distribuidora oficial de Frigo en las zonas de Zamora y Salamanca y mantiene desde sus inicios su vinculación con el denominado "Rey del Pulpo", una identidad con la que es reconocida especialmente en el ámbito rural. Aunque tradicionalmente ha sido referente en producto congelado, la empresa ha ampliado de forma progresiva su catálogo incorporando nuevas referencias: embutidos, conservas, carnes de caza, legumbres, panes y otros productos vinculados a la alimentación.

Calidad y profesionalidad en la III Feria Ferrero Hostelería. / Víctor Garrido

Desde la Gerencia subrayan que el producto congelado no es sinónimo de baja calidad. Recuerdan que muchos alimentos se ultracongelan incluso en origen, en el propio barco en el caso del pescado, garantizando así sus propiedades. Además, destacan que el sector demanda cada vez más soluciones adaptadas a la falta de personal en bares y restaurantes, ofreciendo productos que facilitan la elaboración sin renunciar a la calidad.

La feria nació precisamente con el objetivo de poner en valor tanto a proveedores como a profesionales. Este año ha reunido en torno a 40 expositores. Prácticamente cada proveedor ha dispuesto un cocinero que ha podido trabajar el producto in situ, lo que permite a los asistentes conocer de primera mano características, técnicas y aplicaciones. El encuentro facilita así el contacto directo entre fabricantes y clientes, resolviendo dudas concretas que, por la amplitud de referencias, a veces no pueden abordarse en el día a día comercial.

Foto de familia con representantes institucionales y políticos. |

Según explican la Gerencia, la aceptación ha ido en aumento en cada edición. Proveedores y clientes han destacado el nivel de asistencia y el perfil profesional de los visitantes, generando un clima de colaboración y aprendizaje mutuo.

La feria se celebra con carácter trienal. Aunque su organización supone un importante esfuerzo logístico —partiendo de un espacio diáfano en Ifeza donde es necesario instalar desde la infraestructura eléctrica hasta las zonas de cocina—, desde la empresa aseguran que el resultado compensa el trabajo realizado.