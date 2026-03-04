Calidad y profesionalidad en la III Feria Ferrero Hostelería, en Zamora
En este evento ferial, con la participación de unos cuarenta expositores, se muestran in situ productos y propuestas adaptadas a las necesidades actuales de la hostelería
La empresa Andrés Ferrero e Hijos ha celebrado en Ifeza la III Feria Ferrero Hostelería, un encuentro profesional que sigue creciendo en participación y respaldo del sector.
Compañía de carácter familiar y actualmente en su tercera generación, Andrés Ferrero e Hijos inició su andadura hace casi medio siglo. Al frente se encuentran hoy los hermanos Andrés Ferrero y Yolanda Ferrero, que continúan una trayectoria vinculada históricamente a la distribución alimentaria. Además de Andrés Ferrero e Hijos, la familia cuenta con otra sociedad, Hermanos Ferrero Alimentación. Ambas operan de forma independiente, aunque comparten origen familiar y actividad en el ámbito de la distribución alimentaria.
La firma es distribuidora oficial de Frigo en las zonas de Zamora y Salamanca y mantiene desde sus inicios su vinculación con el denominado "Rey del Pulpo", una identidad con la que es reconocida especialmente en el ámbito rural. Aunque tradicionalmente ha sido referente en producto congelado, la empresa ha ampliado de forma progresiva su catálogo incorporando nuevas referencias: embutidos, conservas, carnes de caza, legumbres, panes y otros productos vinculados a la alimentación.
Desde la Gerencia subrayan que el producto congelado no es sinónimo de baja calidad. Recuerdan que muchos alimentos se ultracongelan incluso en origen, en el propio barco en el caso del pescado, garantizando así sus propiedades. Además, destacan que el sector demanda cada vez más soluciones adaptadas a la falta de personal en bares y restaurantes, ofreciendo productos que facilitan la elaboración sin renunciar a la calidad.
La feria nació precisamente con el objetivo de poner en valor tanto a proveedores como a profesionales. Este año ha reunido en torno a 40 expositores. Prácticamente cada proveedor ha dispuesto un cocinero que ha podido trabajar el producto in situ, lo que permite a los asistentes conocer de primera mano características, técnicas y aplicaciones. El encuentro facilita así el contacto directo entre fabricantes y clientes, resolviendo dudas concretas que, por la amplitud de referencias, a veces no pueden abordarse en el día a día comercial.
Según explican la Gerencia, la aceptación ha ido en aumento en cada edición. Proveedores y clientes han destacado el nivel de asistencia y el perfil profesional de los visitantes, generando un clima de colaboración y aprendizaje mutuo.
La feria se celebra con carácter trienal. Aunque su organización supone un importante esfuerzo logístico —partiendo de un espacio diáfano en Ifeza donde es necesario instalar desde la infraestructura eléctrica hasta las zonas de cocina—, desde la empresa aseguran que el resultado compensa el trabajo realizado.
- Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras
- Abascal en Zamora: 'Quieren otros cuatro años para seguir estafando
- El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
- La propuesta salomónica de Guarido para el futuro de la residencia de Los Tres Árboles y su firma en la campaña sindical
- Las raíces zamoranas de Santiago Abascal: 'Uno de mis bisabuelos nació en Zamora
- Enzo, el zamorano de 5 años con una enfermedad ultrarrara que padece una persona cada dos millones: así es su día a día
- El Ayuntamiento de Zamora arranca el contador y estima el plazo de paralización de las obras del Mercado de Abastos
- Zamora da el último adiós a Jose Ángel Rivera de las Heras, el cura del Patrimonio