Más de un año de espera a su plaza de minusválido en un pueblo de Zamora...y encima no le dejan poner conos

Hace casi un año, José Martín fue uno de los primeros pacientes en someterse a un trasplante bipulmonar en el complejo asistencial universitario de Salamanca.

Con anterioridad, dado que sus problemas pulmonares los arrastraba desde hacía años y tenía desde hace un lustro el carné de discapacidad que le autoriza a estacionar su vehículo en plazas de aparcamiento reservadas para minusválidos, solicitó al Ayuntamiento de Roales del Pan que habilitaran una de esas plazas con el logotipo de la silla de ruedas pintado junto a su casa de ese municipio del alfoz de Zamora en el que reside y está empadronado.

Hoy en día, este zamorano de Roales del Pan continúa esperando esa plaza que le haría la vida un poco más fácil frente a sus problemas de salud. Aunque en los pueblos el aparcamiento no suele ser un problema, él tiene la mala suerte de vivir junto a un centro social de la localidad, en el que en ocasiones se celebran fiestas, cumpleaños y otros eventos.

Es en esos casos cuando más echa de menos esa plaza reservada para minusválidos, ya que si hay muchos coches aparcados en la zona por alguno de esos eventos y viene con la compra, se ve obligado a dejarla en el coche y esperar a otro momento en el que pueda aparcar algo más cerca, ya que los médicos le han recomendado que no haga grandes esfuerzos y cargar con peso un trayecto andando que no sea corto puede suponerle algún inconveniente que agrave su dolencia. José Martín ha detallado a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el periplo y el muro de la burocracia administrativa con el que se ha topado en su solicitud de plaza para minusválidos.

Como su vivienda se encuentra junto a la travesía de la carretera Nacional 630 a su paso por Roales del Pan, desde el Ayuntamiento primero consideraron que la petición se debía hacer a la Unidad de Carreteras para que fuera ella la que la autorizase. Sin embargo, según ha explicado el afectado, en Carreteras rechazaron de plano que le pasaran la pelota a ellos y dijeron que no era cometido suyo. La petición volvió entonces de nuevo a manos del Ayuntamiento del alfoz de Zamora y ahora está a la espera de que en una Junta de Gobierno Local se apruebe esa solicitud.

Ante tanta espera, José Martín decidió poner unos conos para acotar el sitio, pero un edil le advirtió de que no podía hacerlo por lo que debe seguir esperando con paciencia. Todo para pintar un dibujo en azul que puede facilitar la vida a este trasplantado bipulmonar y que, sin embargo, se demora ya desde hace más de un año, según ha lamentado.