Ahora Decide denuncia "el peligro de las promesas electorales del Partido Popular de Zamora"

"Los impuestos y las mentiras se llevan mucho en la campaña electoral", sentencia Manuel Fuentes, cabeza de lista de Ahora Decide. "Desde el partido pensamos que si se anuncian bajadas de impuestos es imposible el mantenimiento de los servicios públicos esenciales", una afirmación que según Fuentes "es evidente para cualquiera que sepa que 14+12 son 26. Pero parece que a Mañueco se le ha olvidado sumar. Por ello, anuncia cono si fuera el encargado de una tómbola bonificaciones fiscales, bonos y billetes gratis", dice.

"Desde Ahora Decide recordamos a los zamoranos que de los impuestos salen los salarios de los maestros, de los médicos, de los bomberos, de los policías, de los trabajadores sociales y otros muchos empleados públicos", explica. "De los impuestos salen los recursos para pagar a los trabajadores forestales, las ambulancias, el trabajo de mantenimiento de las carreteras, etc. Y si se anuncian bajadas de impuestos a muchos colectivos y ayudas a otros tantos, es evidente que peligra la financiación de servicios públicos esenciales que son básicos en esta provincia, especialmente en la zona rural, como es la sanidad, la educación, los servicios sociales y otras competencias de la Junta de Castilla y León que deben de llegar a todos los ciudadanos", recalca Fuentes.

El cabeza de lista de Ahora Decide no ha dudado en retroceder al 2022, "cuando el Partido Popular de Mañueco anunció la mayor bajada de la fiscalidad de toda la historia de Castilla de León. Un ahorro fiscal de 2.500 millones de euros para toda la legislatura, 600 millones de euros cada año", recuerda. "Este anuncio ha provocado un empeoramiento progresivo evidente de la sanidad pública en Castilla y León, un retroceso en la lucha contra el mantenimiento de nuestros montes ante la precariedad de medios y la falta de prevención, que los servicios rurales vayan adelgazando año tras año, etc. En definitiva, que vaya avanzando la despoblación de nuestra provincia y que tengamos manifestaciones de médicos, de trabajadores, de forestales y de otros colectivos importantes", sentencia.

Ahora, en esta campaña, "anuncia otro récord de bonificaciones y otras ayudas que perfectamente en muchos casos se podrían pagar las familias y que suponen un despilfarro de dinero público que pondría en grave peligro todos los servicios públicos esenciales. Por eso entendemos que es importante decir esto y más en campaña electoral: ¿Es prioritario pagar el cambio de bañeras por platos de ducha? ¿Es urgente que haya un bus gratis generalizado durante meses y meses? ¿Es de clara necesidad pagar 900 € a todos los jóvenes que se saquen el carnet de conducir? ¿Es una necesidad social bonificar el 60% del precio de las autopistas que pasan por la comunidad? ¿Es oportuno que después de 40 años en el gobierno anuncien ayudas para poner ascensores donde no hay?", pregunta.

Según Fuentes, "el Partido Popular está regalando dinero público para asegurarse votos de jóvenes, ancianos y otros colectivos sin ser capaz de tener aprobados los presupuestos de 2026, lo mismo que 2022, 2024, 2025. Están mintiendo".

Por ello, sobre la base de estas declaraciones, "desde Ahora Decide España Vaciada denunciamos el peligro que supone en campaña que un partido político se dedique a anunciar diariamente ayudas, regalos, bonificaciones por millones de euros que no tiene y que no son su dinero", anuncia. "En nuestro programa pedimos para Zamora una fiscalidad diferenciada aprobada por la Unión Europea y el Gobierno de España, como tiene Soria. Pedimos seguridad social gratuita durante 4 años a emprendedores que creen empleo. Pedimos más ayudas a la natalidad. Pedimos ayudas del 30% del coste de rehabilitación de las viviendas que tenemos en muchos pueblos vacías y, que si las rehabilitáramos, conseguiríamos en un tiempo relativamente corto, viviendas para la gente que quiera vivir en los pueblos", relata.