50 propuestas culturales para disfrutar de marzo en Zamora

Medio centenar de actividades pensadas para público infantil, juvenil y adulto, combinando patrimonio, creación contemporánea, divulgación y participación ciudadana. Esta es la propuesta de la agenda cultural que promueve la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León para el mes de marzo en Zamora.

La programación incluye cuatro exposiciones en museos, archivos y centros culturales, cuatro sesiones de cine arqueológico, nueve propuestas de artes escénicas y musicales, diez actividades vinculadas al festival de oralidad ‘Narrar enamora’, cinco encuentros divulgativos ocho actividades literarias y de animación y más de diez talleres formativos.

La oferta expositiva del mes pone el foco en el patrimonio, la fotografía y la creación artística. El Museo Etnográfico de Castilla y León presenta ‘Lo sagrado en lo cotidiano’, que recorre la presencia de la religiosidad popular en objetos asociados a la vida diaria de las sociedades campesinas de Castilla y León.

El Archivo Histórico Provincial de Zamora acoge la exposición fotográfica dedicada a la Unidad Militar de Emergencias (UME), con imágenes de sus intervenciones en situaciones de emergencia, tanto en apoyo a la población como ante riesgos medioambientales.

Ciclos de cine, artes escénicas y música

El cine ocupa un lugar destacado, con una nueva edición del Ciclo de Cine Arqueológico que acerca al público documentales premiados en certámenes internacionales. El Museo de Zamora organiza la proyección de los trabajos galardonados en el Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa. El ciclo incluye ‘La ciudad olvidada de la dinastía Ming’, de Stephane Begoin; o ‘Off the archeological record’, de Katia Calmet.

El teatro y la música protagonizan buena parte de la agenda cultura, con representaciones a través de la Red de Teatros y los Circuitos Escénicos. El Teatro Principal acoge la obra ‘Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos’ y en el Teatro Reina Sofia se representarán ‘Julieta en verano’ y ‘El barbero de Picasso’. En el apartado musical destaca además el concierto escénico ‘Bocamina’, del dúo Cajabaja, así como los conciertos programados en la Biblioteca Pública de Zamora.

La narración oral se convierte en uno de los ejes centrales del mes con la celebración de un taller, que reúne espectáculos y encuentros profesionales. Entre los participantes figura el narrador Quico Cadaval, junto a otros profesionales invitados, en un programa que incluye también un Encuentro de Narradores de Castilla y León orientado a la profesionalización del sector.

Conferencias, encuentros y literatura

La programación incorpora actividades divulgativas. Entre ellas destaca la conferencia ‘Lo sagrado en lo cotidiano. Objetos de religiosidad popular de nuestra tierra’, vinculada a la exposición del Museo Etnográfico, además de otras conferencias y encuentros literarios en la Biblioteca Pública.

Las actividades literarias refuerzan la oferta cultural del mes con presentaciones de libros, recitales y sesiones de narración para distintos públicos. La Biblioteca Pública de Zamora acoge la presentación de ‘Vientos olvidados’ y ‘La sequía’.

La programación formativa incluye talleres de creación artística, escritura y narración, así como actividades específicas para infancia y familias. El Museo Etnográfico de Castilla y León organiza talleres de iniciación al dibujo con plumilla, ajedrez en colaboración con el Club Deportivo Ajedrez Zamora, cursos de escritura creativa bajo el título ‘En construcción: tiempos’ y talleres de narración oral.

Además, se celebran propuestas familiares como el taller infantil ‘Animales arquitectos’, el taller ‘Las brujas buenas de Delhy Tejero’ en el Museo de Zamora y encuentros de lectura compartida como ‘Te regalo un cuento: el bosque’.