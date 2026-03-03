Arte
Los zamoranos Concha Prada y Antonio Guerra exhiben sus trabajos en una exposición del Musac
La muestra "¿No hay nada como el hogar?" del Musac se enriquecerá con nuevas intervenciones de artistas y colectivos a lo largo del año en curso
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Musac, cuestiona la idea de hogar en tiempos de crisis de la vivienda con la exposición "¿No hay nada como el hogar?"
La propuesta reúne una amplia variedad de perspectivas artísticas presentes en la colección permanente del centro cultural, con un total de 45 obras realizadas por 24 artistas entre los que se encuentran Lara Almarcegui, Shoja Azari, Gabriele Basilico, Carolina Caycedo, Elena Fernández Prada, Chus Gutiérrez, Cristina Lucas, Concha Pérez, Hiraki Sawa, Montserrat Soto y Rirkrit Tiravanija así como los zamoranos Concha Prada, de la que se exhibe material de la serie "Basuras domésticas", y Antonio Guerra Casquero, con la imagen de la obra "Kevin", perteneciente a la serie "¿Y tu sueño?" según informan desde el centro asentado en León.
Combinando obras sobre diferentes soportes, instalaciones y material audiovisual, la selección de piezas permite explorar la temática elegida desde diversas vertientes, desde el hogar añorado o inalcanzable, el idealizado, el físico y el mental hasta el frágil, el peligroso o el inestable explican desde el Musac.
La exposición propone una constelación de miradas que también tienen en cuenta a quienes no tienen hogar, a quienes lo han dejado atrás y a quienes lo buscan o reinventan.
"¿No hay nada como el hogar?" se enriquecerá con cuatro nuevas intervenciones producidas por el colectivo Cestola y los artistas Tito Pérez Mora, Sara Alonso y Lara Ruiz que se incorporarán al recorrido, de manera progresiva, a lo largo del año.
