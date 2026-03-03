La UNED de Zamora muestra el atractivo de sus 23 grados universitarios

"Nuestro objetivo es que todos los estudiantes que se encuentran ahora en ese momento tan decisivo de elegir qué universidad y qué formación universitaria realizar, conozcan las posibilidades que les ofrece la UNED" que ofrece unas carreras exactamente iguales a las de la universidad presencial, con 30 grados donde elegir, 23 de ellos con tutorías en Zamora, aunque se están actualizando, y el curso que viene seguramente ya se incluye en Inteligencia Artificial y Comunicación, que son dos grados que verdaderamente van a tener mucha cabida y que van a tener mucha demanda.

Así lo explica José Delgado Álvarez, el secretario del Centro de la UNED Zamora, quien explica desde el centro se imparten 23 grados, abiertos "a cualquier opción. Se podría matricular incluso en este centro y estar realizando alguno de los grados que se imparten desde fuera. Porque todo ese carácter semipresencial que nos define como universidad, permite esa flexibilidad de que puedas estar en el territorio que tú quieras, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu casa, y recibir esas clases magistrales desde los profesorados de la sede central o de tus tutores, en este caso, del centro de la UNED de Zamora".

Unos grados en actualización continua: "El año que viene se van a incrementar con ese grado de Comunicación, con ese grado de Inteligencia Artificial, que verdaderamente va a poner un dinamismo todavía mayor"

La diferencia de la UNED con otras universidades, es el carácter semipresencial. "Somos la universidad más grande de Europa, somos una universidad con un campus de 200.000 alumnos, que simplemente pensar en la población que tiene la provincia de Zamora, pues ya asusta también este dato, y ese carácter semipresencial lo que hace es que no cierra las puertas a nadie, que no se marca en un único espacio, son 64 centros repartidos por todo el territorio nacional donde el alumno se puede matricular. En este caso, hablamos del centro de la UNED de Zamora, y los estudiantes pueden estar matriculados desde cualquier parte de la provincia".

Esa flexibilidad, además, permite compatibilizar los estudios con el trabajo o con otras actividades, como la preparación de oposiciones. La UNED se adapta "a tu tiempo, a tu ritmo, porque la UNED no te obliga a matricularte de un curso completo, cosa que otras universidades presenciales sí obligan, sino que puedes tú compatibilizar en función de tus circunstancias, puedes matricularte como mínimo de una asignatura, y eso, si te vas a dedicar únicamente a estudiar, pues sí puedes seguir ese curso completo, pero si tienes una carga familiar difícil o diferente, o tienes una circunstancia laboral, o quieres trabajar al mismo tiempo que compatibilizar, por la circunstancia que sea, pues esta universidad es de las pocas que te lo va a permitir el tener esa flexibilidad", explica José Delgado.

Hay grados como el de Historia del Arte, "que aquí tiene muchísima demanda porque tenemos un arte excepcional en esta ciudad y en esta provincia, el grado de Psicología tiene muchísima demanda porque grandes profesionales son los que van a impartir estas asignaturas, también el grado de Derecho tiene muchísima cabida en nuestro centro, en el centro de la UNED de Zamora, y los grados nuevos, como son Ambientales, como son el grado de Energía, y ese grado de Inteligencia Artificial y de Comunicaciones que va a suponer un antes y un después también para esta universidad".

En torno a 250 alumnos han participado en la jornada de puertas abiertas que se ha llevado a cabo en las salas del Teatro Ramos Carrión. "La respuesta ha sido bastante positiva. Somos una universidad que puede ser una opción A para esa gente que quiere compatibilizar con un puesto laboral, que tiene la circunstancia que sea familiar o económica y podemos ser la opción B para una persona a la que no le llega la nota de corte, porque esta universidad no tiene nota de corte"

Una de las ventajas es que el alumno puede tener una mayor tranquilidad a la hora de enfrentarse a la EBAU: "Si no llego, perfecto, pero tengo la UNED donde puedo formarme ese año y si luego quiero trasladar expediente e ir a esa universidad donde se encuentran mis amigos, donde verdaderamente quería formarme, perfecto, pero no pierdas ese año que es muy importante sobre todo para no desanimarte".

El periodo de matrícula se inicia en el verano y se mantiene hasta octubre, es decir que es un periodo de matrícula amplio, "aunque sí recomendamos que tengan en cuenta antes la gente que quiera sacar beca, sobre todo si quieres inscribirte a un máster tienes que hacer una pequeña prescripción al máster, una solicitud, y se realizarían por mayo aproximadamente. Y las becas hay que conformarlas antes del inicio de matrícula que estaríamos hablando de finales de marzo o abril, o sea que eso sí lo tendrían que tener en cuenta. Pero luego la matrícula y cualquier duda que tengan en el centro de la UNED de Zamora y en el Colegio Universitario, en la tercera planta o al teléfono del centro, 980 528 399, pueden resolver cualquier tipo de duda que les surja".