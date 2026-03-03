Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo repunte del paro en Zamora, leve pero ascendente: 8.578 sin trabajo

Hay 131 desempleados más en el último mes, pero 428 menos que hace un año

Varios trabajadores en una oficina.

Varios trabajadores en una oficina. / EUROPA PRESS - Archivo

T. S.

Zamora suma a las filas del paro 131 desempleados más. Son los datos que ha dado a conocer este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que apuntan a un repunte del 1,5% del desempleo en la provincia. El incremento se traduce en que Zamora cuenta en el momento actual con 8.578 parados.

A pesar de la subida, los datos son mejores en términos interanuales ya que hace un año la provincia contaba en este mismo mes con 428 desempleados más.

El dato en Castilla y León se eleva hasta las 104.718 personas sin trabajo en Castilla y León, de las que 62.283 son mujeres y 8.732 personas del total son menores de 25 años.

Por sectores de actividades, el mayor número de parados en Castilla y León se encuentran en el sector servicios, con 76.553, seguidos de los 9.877 sin empleo anterior, los 8.344 de la industria, las 5.979 personas desempleadas en la construcción y las 3.965 del sector primario. Los sectores donde bajó el paro en febrero fueron en la construcción, con 40 personas desempleadas menos y agricultura, con 38. Por el contrario, ascendió en el sector servicios con 662 parados más e industria, con uno más.

Datos nacionales

El paro nacional, por su parte, repuntó en 3.584 personas, hasta un total de 2,42 millones de desempleados inscritos en las oficinas del Sepe. El dato es más negativo por la tendencia que por la intensidad del aumento, pues febrero del 2026 refleja una desaceleración creciente. Es decir, no es que el mercado laboral español esté entrando, ni mucho menos, en crisis, pero cada vez le cuesta más reducir sus tasas de desempleo, pese a que siguen a niveles sustancialmente superiores a los de la Unión Europea.

